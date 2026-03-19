कन्हौली-शेरपुर छह लेन सड़क के लिए इंतजार बढ़ा, अब मानसून बाद होगा निर्माण

शेरपुर से कन्हौली के बीच नौ किलोमीटर की सड़क बननी है। राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण दो साल से पेच फंसा हुआ था। इस पर सहमति बनी और समस्या दूर हो गई। कुल 777.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार आधा-आधा वहन करेगी।

पटना रिंग रोड की बड़ी परियोजना कन्हौली-शेरपुर छह लेन सड़क का निर्माण मानसून बाद शुरू होगा। अब तक यह परियोजना टेंडर प्रक्रिया में है। एजेंसी का चयन नहीं हो सका है। इस प्रक्रिया में मार्च बीत जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण होगा, जिसमें एक से दो माह लगेंगे। ऐसे में सितंबर से अक्टूबर के बीच काम शुरू होने की संभावना है।

एनएचएआई के अनुसार, मानसून के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। शेरपुर से कन्हौली के बीच नौ किलोमीटर की सड़क बननी है। राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण दो साल से पेच फंसा हुआ था। इस पर सहमति बनी और समस्या दूर हो गई। कुल 777.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार आधा-आधा वहन करेगी।

कन्हौली गोलंबर को जोड़ने के लिए रैंप बनेगा: कन्हौली के पास जंक्शन का निर्माण होगा। इसका जुड़ाव कन्हौली-रामनगर, दानापुर-बिहटा और शेरपुर-कन्हौली रोड से होगा। कन्हौली गोलंबर से जोड़ने के लिए 1.50 किमी लंबा रैंप बनेगा। कन्हौली से शेरपुर के बीच 11 मौजों की जमीन अधिग्रहित होगी, जिनमें मुस्तफापुर मौली, बलुआ, रसुलपुर विजयगोपाल, मिल्की, हरशंकरपुर नरहन्ना, संतर, मुस्तफापुर, हिरामनपुर, कन्हौली, पैनाल और परखोतिमपुर पैनाठी शामिल हैं।

तीन जिलों से गुजरेगी यह रिंग रोड: शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, सारण और वैशाली तीन जिलों से होकर गुजरेगी। शेरपुर-दिघवारा के बीच गंगा पुल बन रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्सा बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है, जहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। इससे भी जुड़ाव होगा। दिघवारा से बिदुपुर के बीच अब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कहां-कहां से गुजरेगी यह रिंग रोड शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, वैशाली और सारण से होगी गुजरेगी। शेरपुर-दीघवारा के बीच गंगा पुल का निर्माण चल रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्स बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है। यहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। यह इससे भी जुड़ेगा।