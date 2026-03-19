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कन्हौली-शेरपुर छह लेन सड़क के लिए इंतजार बढ़ा, अब मानसून बाद होगा निर्माण

Mar 19, 2026 06:27 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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शेरपुर से कन्हौली के बीच नौ किलोमीटर की सड़क बननी है। राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण दो साल से पेच फंसा हुआ था। इस पर सहमति बनी और समस्या दूर हो गई। कुल 777.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार आधा-आधा वहन करेगी।

कन्हौली-शेरपुर छह लेन सड़क के लिए इंतजार बढ़ा, अब मानसून बाद होगा निर्माण

पटना रिंग रोड की बड़ी परियोजना कन्हौली-शेरपुर छह लेन सड़क का निर्माण मानसून बाद शुरू होगा। अब तक यह परियोजना टेंडर प्रक्रिया में है। एजेंसी का चयन नहीं हो सका है। इस प्रक्रिया में मार्च बीत जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण होगा, जिसमें एक से दो माह लगेंगे। ऐसे में सितंबर से अक्टूबर के बीच काम शुरू होने की संभावना है।

एनएचएआई के अनुसार, मानसून के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। शेरपुर से कन्हौली के बीच नौ किलोमीटर की सड़क बननी है। राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण दो साल से पेच फंसा हुआ था। इस पर सहमति बनी और समस्या दूर हो गई। कुल 777.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार आधा-आधा वहन करेगी।

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कन्हौली गोलंबर को जोड़ने के लिए रैंप बनेगा: कन्हौली के पास जंक्शन का निर्माण होगा। इसका जुड़ाव कन्हौली-रामनगर, दानापुर-बिहटा और शेरपुर-कन्हौली रोड से होगा। कन्हौली गोलंबर से जोड़ने के लिए 1.50 किमी लंबा रैंप बनेगा। कन्हौली से शेरपुर के बीच 11 मौजों की जमीन अधिग्रहित होगी, जिनमें मुस्तफापुर मौली, बलुआ, रसुलपुर विजयगोपाल, मिल्की, हरशंकरपुर नरहन्ना, संतर, मुस्तफापुर, हिरामनपुर, कन्हौली, पैनाल और परखोतिमपुर पैनाठी शामिल हैं।

तीन जिलों से गुजरेगी यह रिंग रोड: शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, सारण और वैशाली तीन जिलों से होकर गुजरेगी। शेरपुर-दिघवारा के बीच गंगा पुल बन रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्सा बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है, जहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। इससे भी जुड़ाव होगा। दिघवारा से बिदुपुर के बीच अब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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कहां-कहां से गुजरेगी यह रिंग रोड

शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, वैशाली और सारण से होगी गुजरेगी। शेरपुर-दीघवारा के बीच गंगा पुल का निर्माण चल रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्स बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है। यहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। यह इससे भी जुड़ेगा।

बता दें कि पटना रिंग रोड के निर्माण से शहर में भारी वाहनों को नहीं घुसना होगा। उनका आवागमन रिंग रोड से ही हो सकेगा। पटना, आरा, गयाजी, वैशाली और बक्सर की ओर जाने वाली रास्ते काफी आसान हो जाएंगे। पटना को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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