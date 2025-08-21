नीतीश पाला न बदल दें, इसलिए पीएम सीएम वाला बिल लाई मोदी सरकार: कन्हैया कुमार

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाला बदलने से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पीएम-सीएम वाला बिल लेकर आई है।

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं पाला न बदल दें, इसलिए मोदी सरकार पीएम-सीएम वाला बिल लाई है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले विधायक चोरी करती थी, फिर वोट चोरी करने लगी और अब मुख्यमंत्री चोरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा

कन्हैया कुमार गुरुवार को महागठबंधन द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। लखीसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कन्हैया ने कहा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। इसमें घुसते ही भ्रष्टाचारी लोग शिष्टाचारी बन जाते हैं। वहीं, जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है।

उन्होंने कहा, "भाजपा न केवल अपने विरोधियों, बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों पर भी दबाव बनाए रखना चाहती है। भाजपा संकेत दे रही है कि अगर नीतीश एक बार फिर पलटी मारने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। फिर 30 दिनों के लिए जेल में रखेंगे और बर्खास्त करवा देंगे। इसके बाद, आपके जदयू के सभी विधायकों को खरीद लिया जाएगा और उनसे 'नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए जाएंगे।"