रेलवे ब्रिज पर एक घंटा फंसी रही कंचनजंघा एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

संक्षेप: सियालदह से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कंचनजंघा एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार जिले में एक रेलवे ब्रिज पर एक घंटे तक फंसी रही। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ब्रेक पाइप टूटने से ट्रेन पुल पर ही अटक गई।

हिन्दुस्तान एक्स्क्लूसिव: बिहार के कटिहार जिले में बारसोई-सुधानी रेलखंड के बीच शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन संख्या 13175 कंचनजंघा एक्सप्रेस अचानक रेलवे ब्रिज पर रुक गई। चलती ट्रेन में ब्रेक पाइप अलग हो जाने के कारण एसीपी (ऑटोमैटिक कंट्रोल प्रेशर) लग गया, जिससे सुरक्षा कारणों से ट्रेन को वहीं रोकना पड़ा। घटना के कारण रेलखंड पर कुछ देर के लिए परिचालन प्रभावित रहा, हालांकि रेलवे अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। मगर ट्रेन के उन यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल कायम रहा। जो कोच रेलवे ब्रिज पर फंसे हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले में अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुल से गुजरते समय ट्रेन के ब्रेक पाइप खुलने से कंचनजंघा एक्सप्रेस सुधानी रेल पुल पर रुक गई। काफी सूझबुझ के साथ स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इस मामले में कटिहार रेल मंडल प्रबंधक किरेंद्र नरह स्तर पर जांच का आदेश दिया गया। संबंधित विभाग के वरीय रेल अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम काम कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसीपी की मिली थी सूचना, खुल गया था ब्रेक पाइप रेलवे सूत्रों के अनुसार, 13 दिसंबर को लगभग 15:44 बजे कंट्रोल से सूचना मिली कि 13175 अप ट्रेन में एसीपी हो गया है। सूचना मिलते ही आरपीएफ के दारोगा अजीत कुमार रेलवे स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रेन रेलवे ब्रिज संख्या 137, रेलवे किलोमीटर 136/0-1 के पास खड़ी है।

ड्यूटी पर मौजूद ट्रेन प्रबंधक और सहायक लोको पायलट से पूछताछ करने पर पता चला कि करीब 15:31 बजे चलती ट्रेन के दो कोचों एनडब्ल्यूआर-225172/सी और सीआर-162865/सी के बीच ब्रेक पाइप अचानक अपने आप खुलकर नीचे लटक गया। इसके कारण ब्रेक सिस्टम सक्रिय हो गया और ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा। ट्रेन के रुकते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए बेचैनी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि किसी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई।

कंचनजंघा ट्रेन के रेलवे पुल पर फंसने की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप गया। स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए रेलवे कंट्रोल द्वारा सहायता स्वरूप ट्रेन संख्या 22449 डाउन को 16:04 बजे मौके पर कंट्रोल किया गया। ट्रेन प्रबंधक और सहायक लोको पायलट ने रेलवे सुरक्षा बल तथा 22449 डाउन के लोको पायलट की मदद से ब्रेक पाइप को दोबारा जोड़ा और तकनीकी जांच कर उसे दुरुस्त किया। मरम्मत कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। इस दौरान रेलवे ब्रिज के नीचे भी रेलवे कर्मियों के अलावा आम लोगों की भीड़ जमा हो गई।

संशय में रही हजारों यात्रियों की सांस मालूम हो कि सुधानी अप और डाउन दोनों रेल पुल पर दो ट्रेन करीब 40 से 60 मिनट तक खड़ी रही। इससे दोनों ट्रेनों के हजारों यात्रियों की सांसे रूकी रही। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने तक दोनों ट्रेनों के यात्री आपस में तरह-तरह की चर्चा करते रहे।

जान जोखिम में डालकर आरपीएफ दारोगा ने जोड़ा ब्रेक पाइप कंचनजंघा एक्सप्रेस के ब्रेक पाइप को जोड़ने के लिए आरपीएफ के दारोगा अजित कुमार ने जान जोखिम में डालकर काम किया। आरपीएफ ने रेल पुल पर चढ़ा।उसके पुल के नीचे बने लोहा की संरचना के सहारे खुले ब्रेक पाइप के समीप पहुंचे। वहां पर बिना किसी उपकरण के सहारे ही रेल पटरी तक पहुंच कर ट्रेन के कोचों के नीचे से होते हुए ब्रेक पाइप तक पहुंच सके। किसी तरह ब्रेक पाइप जोड़ने के बाद वह वहां से सुरक्षित उतर सके।

मालूम हो कि यह काम किसी विशेषज्ञ तकनीकी के जानकारों को करना चाहिए। मगर रेलवे के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए आरपीएफ के दारोगा ने अपनी रेलवे के प्रति वफादारी का परिचय देते हुए ब्रेक पाइप को जोड़कर सुरक्षित रेल पुल से उतरने में सफल रहे। इसे पूरे दृश्य को देख रहे दोनों ट्रेनों के यात्रियों ने भी आरपीएफ के कार्यशैली की सराहना की है।

1 घंटा बाद कंचनजंघा एक्सप्रेस को किया गया रवाना

मरम्मत का कार्य पूरी होने के बाद 13175 अप ट्रेन ने 16:33 बजे सुरक्षित रूप से गंतव्य की ओर प्रस्थान किया, जबकि सहायता में लगी 22449 डाउन ट्रेन 16:40 बजे मौके से रवाना हुई। इसके पूर्व कंचनजंघा एक्सप्रेस और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई अनियमितता या अप्रिय घटना सामने नहीं आई। इस तकनीकी खराबी के कारण 13175 अप ट्रेन कुल 1 घंटा 02 मिनट तक और 22449 डाउन ट्रेन 36 मिनट तक रूकी रही। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए उपकरणों की नियमित जांच और निगरानी और कड़ी करने की बात कही गई है।

कटिहार रेल मंडल के अपर प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सुधानी रेलवे पुल पर कंचनजंघा एक्सप्रेस का ब्रेक पाइप खुलने के बाद ट्रेन का कुछ भाग पुल पर रुक गया था। तत्परतादिखाते हुए दूसरी ट्रेनों को कंट्रोल किया गया। इस ट्रेन के गार्ड, चालक और आरपीएफ की तत्परता से पाइप को जोड़ा गया। इस मामले में विभांगीय स्तर पर आंतरिक जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।