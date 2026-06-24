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भाव दोगे तो भाग जाएगी; काम्या मिश्रा ने लड़कों को दी लड़की पटाने की टिप्स; पीछा नहीं करो!

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Kamyaa Mishra Awadhesh Dixit Love Story: IPS कपल काम्या मिश्रा ने अवधेश दीक्षित को आगे बढ़कर प्रोपोज किया था। काम्या ने रिलेशनशिप टिप्स में लड़कों से कहा कि पीछे नहीं पड़ोगे तो मिल जाएगी, भाव दोगे तो भाग जाएगी।

भाव दोगे तो भाग जाएगी; काम्या मिश्रा ने लड़कों को दी लड़की पटाने की टिप्स; पीछा नहीं करो!

Kamyaa Mishra Awadhesh Dixit IPS Love Story: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के चर्चित कपल काम्या मिश्रा और अवधेश सरोज दीक्षित में काम्या ने आगे बढ़कर अवधेश से प्यार का इजहार किया और रिश्ते को घास की अंगूठी से ही पक्का कर लिया था। 2019 बैच की IPS काम्या ने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए तीन साल की सर्विस के बाद 2024 में इस्तीफा दे दिया था। काम्या की आखिरी पोस्टिंग दरभंगा में ग्रामीण एसपी की रही। काम्या के पति अवधेश दीक्षित अभी छुट्टी पर हैं। काम्या ने अवधेश के साथ रिलेशनशिप, पुलिस सर्विस, आगे की योजना और राजनीति में कदम रखने के सवालों पर डिजिटल चैनल न्यूज पिंच के इंटरव्यू में खुलकर बातें की हैं।

काम्या मिश्रा ने अवधेश दीक्षित के साथ रिश्तों की शुरुआत के बारे में बताया कि यूपीएससी के बाद मसूरी में लबासना (ट्रेनिंग अकादमी) के फाउंडेशन कोर्स के दौरान जान-पहचान हो गई थी। कोर्स के दौरान फील्ड विजिट पर मध्य प्रदेश के रतलाम में उन्होंने अवधेश दीक्षित को खुद प्रोपोज किया। मजेदार यह रहा कि फौरन आस-पास में रिश्ता पक्का करने वाली कोई चीज नहीं मिली तो काम्या ने पास से घास तोड़ी और उसकी अंगूठी बनाकर प्रॉमिस रिंग के तौर पर अवधेश को बाकी बैचमैट के सामने ही पहना दी। बाद में हैदराबाद के पुलिस अकादमी में दोनों का रिश्ता साथ ट्रेनिंग के दौरान और मजबूत हुआ। आगे दोनों ने शादी कर ली।

IPS काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, 28 की उम्र में नौकरी छोड़ने वालीं 'लेडी सिंघम' कौन हैं

काम्या कहती है कि अवधेश जिस तरह के लड़के हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती, कभी यह बात कहने की। इसलिए उन्होंने ही रिश्ते की शुरुआत की पहल की। सही जीवनसाथी की तलाश के सवाल पर काम्या कहती हैं कि कई बार आप 15 साल में डिसाइड नहीं कर पाते और कभी-कभी 5 मिनट में ही लगता है कि ठीक है, इनके साथ निभ जाएगी। एक पुलिस अफसर के तौर पर अवधेश की लगन और निष्ठा की तारीफ करते हुए काम्या कहती हैं कि उनका सौभाग्य है कि वो उनकी पत्नी हैं।

भाव ही मत दो, काम्या मिश्रा ने लड़कों को लड़की पटाने की ट्रिक बताई!

रिलेशनशिप जैसी चीजों में अवधेश के ना खुलने वाले स्वभाव की भूमिका के बीच काम्या मिश्रा फनी तरीके से लड़कों को लड़की पटाने की ट्रिक भी बता रही हैं। वो कहती हैं कि लड़कों को यह ट्रिक ले लेनी चाहिए, उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर लड़की खुद जाकर पूछ लेगी। जब उनसे पूछा जाता है कि किसी लड़की को प्रोपोज करने में लड़के क्या गलतियां करते हैं तो काम्या कहती हैं- बोलिए ही मत, इंटरेस्ट ही मत दिखाइए, भाव ही मत दीजिए, मुझे यकीन है कि लड़की पीछे आ जाएगी। भाव दोगे तो भाग जाएगी। जब उन्हें लगता है कि क्यों, यह तो पीछे पड़ा ही है। मुश्किल चीजें, बढ़िया चेज में सबको मजा आता है। रोमांच मिलता है। जो लड़के अवधेश जैसे नहीं हैं, काम्या के टिप्स पर अमल करने से उनका घर बसेगा या उनकी पसंद की लड़की किसी और का हाथ पकड़कर अपने रास्ते निकल लेगी, कहा नहीं जा सकता।

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काम्या मिश्रा ने खोला IAS और IPS अफसरों के बीच शादियों का राज

काम्या से जब यह पूछा गया कि मसूरी और हैदराबाद से बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस कपल निकल रहे हैं तो उन्होंने इसका राज बताया। काम्या ने कहा कि पति और पत्नी को पता होता है कि उनके पार्टनर की नौकरी कैसी है, काम कैसा है, जिम्मेदारी क्या है, जॉब की दिक्कत-चुनौती क्या है। दोनों के बीच एक-दूसरे की ड्यूटी को लेकर समझदारी रहती है। पुलिस अफसर का घर से बाहर और ज्यादा समय जाता है। इसलिए पति-पत्नी के बीच एक समझदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उन्हें इस तरह के अफसर के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है।

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दियारा और बीहड़ में नाइट रेड मुश्किल काम: काम्या मिश्रा

काम्या मिश्रा बताती हैं कि गंगा के दियारा और बीहड़ों में शराब माफियाओं के खिलाफ रात की रेड मुश्किल काम है। आपको पता ही नहीं है कि कौन आपको कहां से देख रहा है। अक्सर ऐसे रेड रात में होते हैं, क्योंकि मुखबिर रात में ही बताता है। वो कहती हैं कि रात के अंधेरे में अपराधियों के बचने और भागने का चांस भी बहुत रहता है।

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काम्या मिश्रा का यादगार केस- प्रेमिका ने ही दी जिम ट्रेनर की हत्या की सुपारी

काम्या मिश्रा अपने करियर के यादगार केस में पटना के एक जिम ट्रेनर की हत्या के प्रयास का केस याद करती हैं। 2021 के इस केस के बारे में सौम्या कहती हैं कि जिम ट्रेनर को कई गोलियां लगी थी, लेकिन वो बाइक चलाकर अस्पताल पहुंच जाता है और बच जाता है। फिर उसने बताया कि उसकी ही प्रेमिका ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवाने की कोशिश की है। पहले से विवाहित इस महिला ने जिम ट्रेनर के अफेयर से पीछे हटने पर सुपारी देकर गोली मरवाई, लेकिन वो बच गया। इस केस में एक डॉक्टर और उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई थीं।

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नशे के आदी क्रिमिनल से कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल: काम्या

काम्या मिश्रा अपराधियों के मनोविज्ञान पर बात करते हुए कहती हैं कि नशे के आदी अपराधियों से क्राइम के बारे में कुछ भी पता करना मुश्किल होता है। उनसे कुछ उगलवाना या बरामद करना भी कठिन है। काम्या बताती हैं कि कई बार तो उनको खुद चीजें पता या याद नहीं रहती, क्योंकि घटना के समय वो ड्रग्स के नशे में होते हैं।

पुलिस सेवा छोड़ने के बाद एक और बड़ा काम, काम्या मिश्रा ने बताया क्या है आगे का प्लान

काम्या एक घटना बताती हैं कि एक रात 12 बजे एक एसएचओ ने फोन किया कि एक हत्या हो गई है। फिर 12.15 पर दूसरे मर्डर की खबर आई। 12.30 बजे एक और थानेदार का फोन आता है कि उसके यहां भी एक हत्या हो गई है। आधे घंटे में तीन-तीन मर्डर। थाने हाइवे पर थे। 18-19 साल का एक लड़का रास्ते में मर्डर करता हुआ चला जाता है। वह नशे का आदी था। पहले वो एक लड़के को गोली मारता है और उसका फोन छीनता है। फिर आगे एक दुकान पर दुकानदार को मारता है और पैसे ले लेता है। आगे जाकर एक और आदमी को मार देता है। नशे के आदी ऐसे अपराधी खतरनाक हैं। तीनों से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो सबको मारता चला गया।

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गोली चलानी पड़ गई तो समझो आपका इकबाल खत्म है: काम्या मिश्रा

काम्या मिश्रा पुलिस सर्विस के दौरान गोली चलाने की नौबत के सवाल पर कहती हैं कि अगर गोली चलानी पड़ गई तो समझो आपका इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस अफसर की मौजूदगी ही इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गोली चलानी ना पड़े। बताते चलें कि काम्या मिश्रा का पुलिस सर्विस बहुत छोटा रहा, लेकिन वैशाली, पटना और दरभंगा में पोस्टिंग के दौरान कड़क छवि के कारण उनको भी लेडी सिंघम कहा जाने लगा था।

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पटना में स्कूल खोलेंगी काम्या, राजनीति से इनकार नहीं, पार्टी का हिंट भी दिया

काम्या मिश्रा अपने पिता के कारोबार को संभालने के अलावा पटना में एक स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही हैं। वो बताती है कि हमारे यहां पश्चिमी देशों की शिक्षा शैली का बहुत प्रभाव है। वो अपने स्कूल में पूर्व की शैली का असर रखेंगी। राजनीति में आने के सवाल पर काम्या मिश्रा ने कभी किसी चीज को ना नहीं कहना वाला मुहावरा सुनाकर संभावनाओं का द्वार खुला रखा है। जब उनसे पूछा गया कि अगर राजनीति में आईं तो पार्टी कौन सी होगी, तो काम्या ने कहा कि जो भी पार्टी देश के लिए अच्छा करेगी और जो मेरी विचारधारा से मेल खाएगी, वही।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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