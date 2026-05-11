नालंदा में जमीन के लिए खूनी खेल, कमलेश मांझी की पीट-पीटकर हत्या; योगेंद्र पासवान फरार
गांव में तनाव का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि जोगेंद्र पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी गांव में हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है।
Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में एक अधेड़ की जमीनी विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। नूरसराय थाना क्षेत्र के कुबड़ा बीघा गांव में जमीनी विवाद ने रविवार को खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान मांझी समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कुबड़ा बीघा गांव निवासी स्वर्गीय संत मांझी के 50 वर्षीय पुत्र कमलेश मांझी के रूप में हुई है।
परिजनों ने बताया कि कमलेश मांझी ने करीब 30 वर्ष पहले जमीन खरीदकर वहां झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया था। आरोप है कि गांव के जोगेंद्र पासवान ने उनकी झोपड़ी तोड़ दी। इसका विरोध करने पर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान कमलेश मांझी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।
घटना की सूचना मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कमलेश मांझी को इलाज के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि जोगेंद्र पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी गांव में हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। लोग डर रहे हैं कि वह फिर से किसी घटना को अंजाम दे सकता है।
इस मामले में डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में जमीनी विवाद हत्या कांडों की सबसे बड़ी वजह बन गई है। पुलिस का मानना है कि राज्य में होने वाली हत्या की वारदातों में करीब 60 प्रतिशत की वजह जमीनी विवाद ही होती है। कई बार परिवार के लोग ही साजिश का हिस्सा होते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को कानून व्यवस्था की बहाली के लिए खुली छुट दे दिया है। इसके बाद भी जमीनी विवाद में मारपीट और हत्या की वारदातों पर विराम नहीं लग रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें