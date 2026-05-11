नालंदा में जमीन के लिए खूनी खेल, कमलेश मांझी की पीट-पीटकर हत्या; योगेंद्र पासवान फरार

गांव में तनाव का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि जोगेंद्र पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी गांव में हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में एक अधेड़ की जमीनी विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। नूरसराय थाना क्षेत्र के कुबड़ा बीघा गांव में जमीनी विवाद ने रविवार को खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान मांझी समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कुबड़ा बीघा गांव निवासी स्वर्गीय संत मांझी के 50 वर्षीय पुत्र कमलेश मांझी के रूप में हुई है।

परिजनों ने बताया कि कमलेश मांझी ने करीब 30 वर्ष पहले जमीन खरीदकर वहां झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया था। आरोप है कि गांव के जोगेंद्र पासवान ने उनकी झोपड़ी तोड़ दी। इसका विरोध करने पर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान कमलेश मांझी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।

घटना की सूचना मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कमलेश मांझी को इलाज के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि जोगेंद्र पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी गांव में हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। लोग डर रहे हैं कि वह फिर से किसी घटना को अंजाम दे सकता है।

इस मामले में डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।