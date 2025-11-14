Kalyanpur Result LIVE: राजद के मनोज यादव या बीजेपी के प्रत्याशी की होगी जीत, फैसला आज
संक्षेप: Kalyanpur Assembly Seat Result Live 2025: कल्याण विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर राजद के मनोज कुमार यादव और बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। इस विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ था।
Kalyanpur Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना के बाद इस सीट से जीतने वाले प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल्याणपुर विधानसभा सीट अभी राष्ट्रीय जनता दल की झोली में है। इस सीट से मनोज कुमार यादव मौजूदा विधायक हैं। मनोज कुमार यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिन्हा को शिकस्त दी थी। मनोज कुमार यादव को कुल 72819 वोट पड़े थे तो वहीं सचिंद्र प्रसाद सिंह को 71626 वोट मिले थे।
बीएसपी प्रत्याशी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2008 के परिसीमन के बाद कल्याणपुर विधानसभा सीट बनी थी। साल 2010 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था और तब एनडीए की प्रत्याशी रजिया खातून ने राजद के मनोज यादव को पटखनी दी थी। साल 2015 में इस सीट पर बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी।इस सीट की एक पहचान यह भी है कि यहां किसी भी विधायक को लगातार दो बार जीत नहीं मिलती है।
इस सीट पर 71.62 फीसदी मतदान हुआ था। बहरहाल अब मतगणना की घड़ी आ गई है। मतगणना के दौरान सबसे पहले बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती होती है। पोस्टल बैलट की गिनती के लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए।