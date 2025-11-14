Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsKalyanpur Assembly Seat Result 2025 rjd manoj kumar yadav bjp sachindra prasad singh election counting
Kalyanpur Result LIVE: राजद के मनोज यादव या बीजेपी के प्रत्याशी की होगी जीत, फैसला आज

संक्षेप: Kalyanpur Assembly Seat Result Live 2025: कल्याण विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर राजद के मनोज कुमार यादव और बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। इस विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ था। 

Fri, 14 Nov 2025 07:54 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Kalyanpur Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना के बाद इस सीट से जीतने वाले प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल्याणपुर विधानसभा सीट अभी राष्ट्रीय जनता दल की झोली में है। इस सीट से मनोज कुमार यादव मौजूदा विधायक हैं। मनोज कुमार यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिन्हा को शिकस्त दी थी। मनोज कुमार यादव को कुल 72819 वोट पड़े थे तो वहीं सचिंद्र प्रसाद सिंह को 71626 वोट मिले थे।

बीएसपी प्रत्याशी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2008 के परिसीमन के बाद कल्याणपुर विधानसभा सीट बनी थी। साल 2010 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था और तब एनडीए की प्रत्याशी रजिया खातून ने राजद के मनोज यादव को पटखनी दी थी। साल 2015 में इस सीट पर बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी।इस सीट की एक पहचान यह भी है कि यहां किसी भी विधायक को लगातार दो बार जीत नहीं मिलती है।

इस सीट पर 71.62 फीसदी मतदान हुआ था। बहरहाल अब मतगणना की घड़ी आ गई है। मतगणना के दौरान सबसे पहले बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती होती है। पोस्टल बैलट की गिनती के लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
