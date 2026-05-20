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बिहार के 5 जिलों में कल हीटवेव का रेड अलर्ट, पटना में आंधी-बारिश के आसार; देखें मौसम पूर्वानुमान

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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दक्षिण बिहार के 5 जिलों में कल यानी गुरुवार 21 मई को भीषण लू चलने की आशंका है, मौसम विभाग ने हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गयाजी समेत 27 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 

बिहार के 5 जिलों में कल हीटवेव का रेड अलर्ट, पटना में आंधी-बारिश के आसार; देखें मौसम पूर्वानुमान

Bihar Weather Forecast: बिहार में भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार 21 मई को दक्षिण बिहार के 5 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर, राज्य के अन्य हिस्सों में आंधी, बारिश का मौसम बना रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में भी गुरुवार को मौसम बिगड़ सकता है। इसके अलावा कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को राज्य भर के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर सबसे गर्म रहा। अन्य जिलों में भी दिन का पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।

मौसम विभाग ने गुरुवार को बक्सर, भोजपुर (आरा), कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम) और औरंगाबाद जिले में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भयंकर लू चलने की आशंका है। दिन का तापमान चढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

पटना समेत 27 जिलों में कल आंधी-बारिश के आसार

एक तरफ भीषण गर्मी, तो दूसरी तरफ बिहार के 27 जिलों में आंधी, बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, गयाजी, नवादा, बांका, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, जमुई और सुपौल जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघगर्जन और बारिश होने के आसार हैं। मौसम बिगड़ने पर कहीं-कहीं आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने का भी खतरा रहेगा। लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई है।

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पूरे बिहार में बढ़ी गर्मी

बिहार में एक-दो जगहों को छोड़कर अधिकांश जिलों में बुधवार 20 मई को दिन के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कैमूर में सर्वाधिक 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रोहतास जिले का डेहरी 43 डिग्री, औरंगाबाद 41.5 डिग्री, छपरा 40.2 डिग्री तापमान के साथ गर्म रहा।

पटना में दो डिग्री चढ़ा पारा

राजधानी पटना में भी बुधवार को भीषण गर्मी का माहौल रहा। दिन में तीखी धूप और तपिश से अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री उछलकर 38.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भागलपुर में 3.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, यहां दिन का पारा 37.1 डिग्री दर्ज हुआ। दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज (अररिया), पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीवान, बक्सर, अरवल, गयाजी, नालंदा, शेखपुरा जैसे जिलों में भी तापमान में उछाल आया।

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देखें बिहार के अन्य शहरों में कितना टेंपरेचर-

  • गयाजी - 39.2 डिग्री
  • नालंदा - 38 डिग्री
  • जहानाबाद - 37.5 डिग्री
  • अरवल - 38.6 डिग्री
  • शेखपुरा - 39 डिग्री
  • बक्सर - 39.9 डिग्री
  • जीरादेई - 36.9 डिग्री
  • मोतिहारी - 37.6 डिग्री
  • मुजफ्फरपुर - 34.8 डिग्री
  • दरभंगा - 35.8 डिग्री
  • वैशाली - 36.2 डिग्री
  • मुंगेर - 36.4 डिग्री
  • पूर्णिया - 36.2 डिग्री
  • सुपौल - 36.6 डिग्री
  • मधुबनी - 34.4 डिग्री
  • फारबिसगंज - 37.2 डिग्री

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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