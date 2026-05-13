36 घंटे में 4 सिरकटी लाशें मिलने से सनसनी, सीरियल मर्डर की आशंका से दहला कैमूर
कैमूर जिले के 36 घंटे में 4 सिरकटी लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दो दिन पहले दुर्गावती नदी में सूटकेस में दो सिरकटे शव मिले। इसके बाद अब अभैदे नहर के किनारे प्लास्टिक के बोरे में दो धड़ों के चार टुकड़े मिले। सीरियल किलिंग की आशंका जताई जा रही है।
बिहार का कैमूर जिला सीरियल मर्डर की आशंका से दहल गया है। जिले में 36 घंटे के भीतर 4 सिरकटी लाशें मिल चुकी हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र में अभैदे गांव के पास मंगलवार रात नहर किनारे दो बोरों में महिला और बच्चे के सिरकटे शवों के टुकड़े मिले। इससे पहले रविवार सुबह दुर्गावती नदी के किनारे सूटकेस में बंद दो सिर कटे हुए शव मिले थे। 36 घंटे के भीतर दूसरी बार सिर कटी लाशें मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है।
अभैदे में घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बोरे एक-दूसरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंके गए थे। जब ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में पड़े बोरों को देखा तो इसकी सूचना तुरंत रामगढ़ थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरों को खोला तो उसमें से एक महिला और एक बच्चे के शव चार टुकड़ों में मिले। दोनों शवों के सिर गायब हैं।
दो दिन पहले दुर्गावती नदी में भी दो सिरकटी लाशें दो सूटकेस के अंदर बंद मिली थीं। इनके भी सिर गायब थे। मोहनियां डीएसपी ने बताया कि सूटकेस एवं बोरे में कुल चार शवों के टुकड़े मिले हैं जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का शव है। चौथे शव का सत्यापन किया जा रहा है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरिमोहन शुक्ला, मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी।
पोस्टमार्टम और डीएनए जांच पटना में
गौरतलब है कि रविवार को भी दो शवों के कटे टुकड़े बरामद किए गए थे। उन शवों की भी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच पटना भेजा है।
(रामगढ़ से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।