कैमूर में 4 सिरकटी लाशों का अब तक सुराग नहीं, मर्डर बने मिस्ट्री; पुलिस की बिहार से यूपी तक तलाश
कैमूर जिले के रामगढ़ में पिछले दिनों दो अलग-अलग जगहों से बरामद हुईं चार सिरकटी लाशें मिस्ट्री बनी हुई हैं। पुलिस इनकी पहचान में जुटी है। यह पता लगाया जा रहा है कि इन्हें किसने मारकर यहां फेंका। लाशों के सिर भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं।
कैमूर में 4 सिरकटी लाशें मिलने के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ये शव किसके हैं, इनकी हत्या किसने की और कौन इन्हें फेंककर गया, ये अभी तक गुत्थी बने हुए हैं। कैमूर पुलिस बिहार और उत्तर प्रदेश में मिसिंग केस का रिकार्ड भी खंगाल रही है। कैमूर पुलिस द्वारा यूपी पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई है। घटना से पहले कौन-कौन व्यक्ति लापता हैं, उनके बारे में पता किया जा रहा है। कैमूर प्रशासन यूपी पुलिस पुलिस के लगातार संपर्क में है।
पुलिस के संदेह पर जिला प्रशासन ने कैमूर के विभिन्न प्रखंड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार चार दिनों तक नहीं आने वाले बच्चों के बारे में रिपोर्ट तलब की गई है। इधर, कैमूर पुलिस भी आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का सत्यापन कर रही है।
रामगढ़ में मिली थीं ये लाशें
अभी तक चारों शवों की पहचान नहीं हुई है, जिससे मामला पेचीदा बना हुआ है। कातिलों तक पहुंचने के लिए शवों की शिनाख्त कराने की हर स्तर पर पुलिस कोशिश कर रही है। जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में दो जगहों से रविवार एवं मंगलवार को कुल चार सिरकटी लाशें बरामद हुई थीं।
पुलिस उन अपराधियों की भी तलाश कर रही है, जो इस घटना में शामिल हैं। मृतक कौन हैं, अगर उनके धड़ कैमूर के रामगढ़ में मिले तो सिर को कहां ठिकाना लगाया गया, इनकी हत्या के पीछे कारण क्या हैं, आदि बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है।
एसआईटी कर रही जांच
जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग जगहों से चार सिरकटी लाश बरामदगी के मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एसआइटी गठित की है। पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने एसआईटी टीम में मोहनियां डीएसपी प्रदीप कुमार, रामगढ़ एवं मोहनियां थानाध्यक्ष, डीआईयू के अफसर एवं टीम को शामिल किया गया है। एसआईटी टीम के अफसरों द्वारा स्थाल की जांच व लोगों से पूछताछ के बाद विभिन्न बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है।
गायब किरायेदारों की जानकारी भी जुटा रही पुलिस
मिली जानकारी के मुताबिक दो से तीन प्रखंडों में 25, 30 एवं 35 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जिनका कैमूर पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले के अन्य प्रखंडों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा पुलिस संदिग्ध और बिना सूचना के अनुपस्थित किरायेदारों के बारे में भी संबंधित थानों से जानकारी मांगी है। किराये के मकान को बंद कर गायब रहने वालों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है।
डीआईजी भी कर चुके हैं स्थल का मुआयना
शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश ने गुरुवार को कैमूर पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की। फिर एसपी और डीएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कैमूर पुलिस की एसआईटी काम कर रही है। हालांकि शवों की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस को सत्यता जानने में दिक्कत हो रही है।
कैमूर के एसपी हरिमोहन शुक्ला ने शुक्रवार को कहा कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बरामद सिरकटी लाश मामले के खुलासे के लिए एसआईटी गठित कर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस हत्या मामले के बहुत करीब पहुंच गई है, जिसका बहुत जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा।
(भभुआ से उदय प्रकाश की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।