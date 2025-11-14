Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newskaimur district assembly results mohania bhaubua ramgarh chainpur NDA Mahagathbandhan
Kaimur District Results LIVE: कैमूर की चार सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA तो 2 MGB जीता था

Kaimur District Results LIVE: कैमूर की चार सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Kaimur District Seats Overall Results: कैमूर जिले की मोहनिया (सुरक्षित), भभुआ, रामगढ़ और चैनपुर कुल चार विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन 3 और बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। एनडीए इस जिले में शून्य पर आउट हो गया था।

Fri, 14 Nov 2025 07:19 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Kaimur District Seats Overall Results: ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज़ से महत्वपूर्ण कैमूर जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में कैमूर की चार सीटों में से तीन सीटें महागठबंधन तो एक बसपा ने जीती थीं। NDA यहां शून्य पर रहा था। बसपा ने चैनपुर सीट जीती थी ताो वहीं मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ की सीट पर राजद ने कब्जा जमाया था। इस बार इन चार विधानसभा क्षेत्रों में से तीन सीटों पर उम्मीदवार पुराने हैं, लेकिन अपना दल बदल लिया है। मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहनिया विधानसभा सीट

2020 में राजद की संगीता कुमारी ने भाजपा के निरंजन राम को हराया था। तब राजद के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली संगीता देवी इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरीं। राजद ने श्वेता सुमन को टिकट दिया था, पर उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया। बाद में राजद ने रणनीति बदली और पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दिया। रविशंकर निर्दलीय चुनाव लड़े।

भभुआ विधानसभा सीट

2020 में राजद के भरत बिंद ने भाजपा की उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे को कड़े मुकाबले में हराया था। तब राजद से चुनाव जीतने वाले भरत बिंद इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। वहीं राजद ने वीरेंद्र कुमार सिंह को उतारा जिनसे उनका सीधा मुकाबला है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रामगढ़ विधानसभा सीट

2020 में राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को हराकर सीट जीती थी। सुधाकर सिंह मात्र 89 मतों से जीते थे। उन्हें 58083 मत मिले और बसपा के अंबिका को 57894 मत। बाद में सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हो गए तो रामगढ़ में उपचुनाव हुए। वर्ष 2024 के उप चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह ने बसपा के सतीश सिंह को हराया था। इस बार की चुनावी जंग में पुराने उम्मीदवार आमने सामने हैं। भाजपा से अशोक सिंह, बसपा से सतीश सिंह और राजद से अजीत सिंह के बीच मुकाबला है।

चैनपुर विधानसभा सीट

वर्ष 2020 में चैनपुर विधानसभा से बसपा के जमा खान ने बीजेपी के ब्रजकिशोर बिंद को तकरीबन 25 हजार मतों से हराया था। (जमा खान बाद में JDU में शामिल हो गए)। इस बार JDU (NDA गठबंधन के तहत) के जमा खान खुद उम्मीदवार हैं। उनका सीधा और कड़ा मुकाबला पिछले चुनाव में रनर रहे ब्रज किशोर बिंद से है जो इस बार राजद के टिकट पर मैदान में हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Kaimur Bihar Elections bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।