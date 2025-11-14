Kaimur District Results LIVE: कैमूर की चार सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Kaimur District Seats Overall Results: कैमूर जिले की मोहनिया (सुरक्षित), भभुआ, रामगढ़ और चैनपुर कुल चार विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन 3 और बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। एनडीए इस जिले में शून्य पर आउट हो गया था।

Kaimur District Seats Overall Results: ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज़ से महत्वपूर्ण कैमूर जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में कैमूर की चार सीटों में से तीन सीटें महागठबंधन तो एक बसपा ने जीती थीं। NDA यहां शून्य पर रहा था। बसपा ने चैनपुर सीट जीती थी ताो वहीं मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ की सीट पर राजद ने कब्जा जमाया था। इस बार इन चार विधानसभा क्षेत्रों में से तीन सीटों पर उम्मीदवार पुराने हैं, लेकिन अपना दल बदल लिया है। मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहनिया विधानसभा सीट 2020 में राजद की संगीता कुमारी ने भाजपा के निरंजन राम को हराया था। तब राजद के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली संगीता देवी इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरीं। राजद ने श्वेता सुमन को टिकट दिया था, पर उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया। बाद में राजद ने रणनीति बदली और पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दिया। रविशंकर निर्दलीय चुनाव लड़े।

भभुआ विधानसभा सीट 2020 में राजद के भरत बिंद ने भाजपा की उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे को कड़े मुकाबले में हराया था। तब राजद से चुनाव जीतने वाले भरत बिंद इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। वहीं राजद ने वीरेंद्र कुमार सिंह को उतारा जिनसे उनका सीधा मुकाबला है।

रामगढ़ विधानसभा सीट 2020 में राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को हराकर सीट जीती थी। सुधाकर सिंह मात्र 89 मतों से जीते थे। उन्हें 58083 मत मिले और बसपा के अंबिका को 57894 मत। बाद में सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हो गए तो रामगढ़ में उपचुनाव हुए। वर्ष 2024 के उप चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह ने बसपा के सतीश सिंह को हराया था। इस बार की चुनावी जंग में पुराने उम्मीदवार आमने सामने हैं। भाजपा से अशोक सिंह, बसपा से सतीश सिंह और राजद से अजीत सिंह के बीच मुकाबला है।