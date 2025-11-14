Kahalgaon Result LIVE:कहलगांव चुनाव नतीजा; प्रवीण कुशवाहा, रजनीश भारती या शुभानंद मुकेश कौन जीतेगा?
संक्षेप: Kahalgaon Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर की कहलगांव सीट पर पहली बार महागठबंधन की कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। ऐसे में हर किसी की इस सीट पर नजर है। राजद के रजनीश भारती, कांग्रेस के प्रवीण कुशवाह और एनडीए के जदयू प्रत्याशी शुभानंद के बीच मुकाबला माना जा रहा है।
Kahalgaon Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की कहलगांव सीट पर इस बार चौतरफा मुकाबला है। इस सीट पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है। कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा और राजद के रजनीश भारती चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश हैं। जन सुराज ने मुस्लिम प्रत्याशी मंजर आलम को उतारा है। 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार शुभानंद मुकेश और भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार यादव के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। जिसमें पवन यादव ने शुभानंद मुकेश को करीब 45 हजार मतों से हराया था। पहली बार कहलगांव विधानसभा में कमल खिला था।
शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस छोड़ जदयू का दामन थाम लिया। सीट बंटवारे में ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। एक बार फिर शुभानंद को NDA ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं पिछली बार के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट पवन यादव निर्दलीय मैदान में कूदे हैं। राजद ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश भारती को मैदान में उतारा है। कहलगांव कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है।
कांग्रेस ने सर्वाधिक 11 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह 9 बार कहलगांव से विधायक रहे। इसके अलावा दो बार जनता दल और एक-एक बार सीपीआई एवं जेडीयू भी यहां अपना परचम लहरा चुकी है। जातिगत समीकरण की बात करें तो कहलगांव में यादव और मुस्लिम मतदाता प्रमुख भूमिका में माने जाते हैं। साथ ही ब्राह्मण, कोइरी, रविदास और पासवान जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं।