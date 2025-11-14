Kadwa Result LIVE: कदवा चुनाव रिजल्ट; शकील अहमद या दुलाल चंद्र गोस्वामी? कौन जीतेगा

संक्षेप: Kadwa Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कदवा सीट पर वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक शकील अहमद खान वहीं जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी उम्मीदवार हैं।

Kadwa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की कदवा सीट (जनरल) पर मतगणना सुबह 8 बजे से जिला काउंटिंग सेंटर पर शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के शकील अहमद खान, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के दुलाल चंद्र गोस्वामी, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद शहरयार, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विद्यानंद मंडल और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद शाकिर रेजा जैसे मुख्य दावेदार हैं। कदवा सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

कदवा में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक शकील अहमद खान की मजबूत पकड़ बनी हुई है, लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी एनडीए के समर्थन से पिछली हार का बदला लेने और ग्रामीण वोटों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वहीं मोहम्मद शाहरयार जन सुराज के तहत युवा एजेंडे से वोट बंटवारा कर सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोट बैंक को निशाना बना रही है।

Kadwa Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) शकील अहमद खान कांग्रेस (महागठबंधन) - - दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू (एनडीए) - - मोहम्मद शहरयार जन सुराज पार्टी - - मोहम्मद शाकिर रेजा एआईएमआईएम - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद के ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।