Kadwa Result LIVE: कदवा चुनाव रिजल्ट; शकील अहमद या दुलाल चंद्र गोस्वामी? कौन जीतेगा

संक्षेप: Kadwa Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कदवा सीट पर वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक शकील अहमद खान वहीं जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी उम्मीदवार हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:27 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
Kadwa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की कदवा सीट (जनरल) पर मतगणना सुबह 8 बजे से जिला काउंटिंग सेंटर पर शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के शकील अहमद खान, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के दुलाल चंद्र गोस्वामी, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद शहरयार, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विद्यानंद मंडल और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद शाकिर रेजा जैसे मुख्य दावेदार हैं। कदवा सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

कदवा में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक शकील अहमद खान की मजबूत पकड़ बनी हुई है, लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी एनडीए के समर्थन से पिछली हार का बदला लेने और ग्रामीण वोटों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वहीं मोहम्मद शाहरयार जन सुराज के तहत युवा एजेंडे से वोट बंटवारा कर सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोट बैंक को निशाना बना रही है।

Kadwa Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
शकील अहमद खानकांग्रेस (महागठबंधन)--
दुलाल चंद्र गोस्वामीजेडीयू (एनडीए)--
मोहम्मद शहरयारजन सुराज पार्टी--
मोहम्मद शाकिर रेजाएआईएमआईएम--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद के ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

कदवा सीट का मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कटिहार जिले की एक प्रमुख विधानसभा है, जहां महागठबंधन का कब्जा 2015 से जारी है। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद खान ने एलजेपी के चंद्र भूषण ठाकुर को 32,402 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2015 में भी खान ने बीजेपी के चंद्र भूषण ठाकुर को 5,799 वोटों से मात दी थी। इस बार जेडीयू की दुलाल चंद्र गोस्वामी की एंट्री एनडीए को नई ताकत दे रही है।

