कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु, मोदी करेंगे उद्घाटन, ऐलान से JDU गदगद

सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बने सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु होगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इस निर्णय से जदयू काफी खुश है।

बिहार के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कच्ची दरगाह से राघोपुर के रास्ते बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 नवंबर को वैशाली दौरे के दौरान इस पुल का उद्घाटन किया है। जेडीयू ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार प्रकट किया है। यह पुल अन्य जिलों से पटना पहुंचने का समय कम करेगा और जाम की समस्या से राहत दिलाएगा।

सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल, जिसका नामकरण राज्य सरकार द्वारा ‘नीतीश सेतु’ किया गया है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी एवं विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।

सरकार के इस फैसले से जदयू में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाने में अपना खपा दिया। पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। जेपी सेतु के बाद अब नीतीश सेतु होगा। उन्होंने बिहार की 13 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार इस पुल को लेक काफी सजग रहते थे। वे अक्सर निरीक्षण करने जाते थे और कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते थे।यह ब्रिज उत्तर बिहार का गेटवे है।