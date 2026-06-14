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कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल जुलाई तक बनेगा, पटना से हाजीपुर-समस्तीपुर जाना होगा आसान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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Kacchi Dargah Bidupur Bridge: यह परियोजना न केवल गंगा नदी को पार करने का एक सुगम मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि हाजीपुर और समस्तीपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम बनाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा।

कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल जुलाई तक बनेगा, पटना से हाजीपुर-समस्तीपुर जाना होगा आसान

Kacchi Dargah Bidupur Bridge: पटना के कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल इस साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को इस पुल परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने परियोजना के मुख्य पुल के साथ-साथ दोनों तरफ बन रहे एप्रोच मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। मौके पर पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़े अभियंताओं को निर्देश दिए कि अंतिम चरण के कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए। व

रीय अधिकारी इसकी रोजाना मॉनिटरिंग करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आम जनता के लिए इस मार्ग को शीघ्र खोला जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा।

इसके पहले विभागीय सचिव ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यों को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तेजी से पूरा किया जा रहा है। परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। शेष कार्य को जुलाई के पहले सप्ताह तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में पुल पर फिनिशिंग कार्यों के साथ-साथ एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की स्ट्रेसिंग और अन्य तकनीकी कार्य चल रहे हैं।

यह परियोजना न केवल गंगा नदी को पार करने का एक सुगम मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि हाजीपुर और समस्तीपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम बनाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यही नहीं इस पुल के बिदुपुर तक शुरू किए जाने के बाद गांधी सेतु पर दबाव कम होगा।

पटना और वैशाली को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना

पटना जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सख्या 103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 किमी लम्बाई के 6 लेन ग्रीनफिल्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 9.76 किमी लंबा पुल तथा 10 किमी लंबा पहुंच पथों का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना का भौतिक कार्य 98.2 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। जुलाई तक यह अहम पुल बनकर तैयार हो जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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