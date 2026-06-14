कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल जुलाई तक बनेगा, पटना से हाजीपुर-समस्तीपुर जाना होगा आसान

Kacchi Dargah Bidupur Bridge: यह परियोजना न केवल गंगा नदी को पार करने का एक सुगम मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि हाजीपुर और समस्तीपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम बनाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा।

Kacchi Dargah Bidupur Bridge: पटना के कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल इस साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को इस पुल परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने परियोजना के मुख्य पुल के साथ-साथ दोनों तरफ बन रहे एप्रोच मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। मौके पर पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़े अभियंताओं को निर्देश दिए कि अंतिम चरण के कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए। व

रीय अधिकारी इसकी रोजाना मॉनिटरिंग करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आम जनता के लिए इस मार्ग को शीघ्र खोला जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा।

इसके पहले विभागीय सचिव ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यों को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तेजी से पूरा किया जा रहा है। परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। शेष कार्य को जुलाई के पहले सप्ताह तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में पुल पर फिनिशिंग कार्यों के साथ-साथ एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की स्ट्रेसिंग और अन्य तकनीकी कार्य चल रहे हैं।

यह परियोजना न केवल गंगा नदी को पार करने का एक सुगम मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि हाजीपुर और समस्तीपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम बनाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यही नहीं इस पुल के बिदुपुर तक शुरू किए जाने के बाद गांधी सेतु पर दबाव कम होगा।