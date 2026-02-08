Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKacchi Dargah Bidupur 6 lane bridge to be completed by April travel from Patna to North Bihar much easier
कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल अप्रैल तक बन जाएगा, पटना से उत्तर बिहार जाना होगा आसान

कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल अप्रैल तक बन जाएगा, पटना से उत्तर बिहार जाना होगा आसान

संक्षेप:

पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक गंगा नदी पर निर्माणाधीन 6 लेन पुल और अप्रौच रोड का काम अप्रैल महीने तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इस परियोजना के कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए।

Feb 08, 2026 02:17 pm ISTवार्ता पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अधिकारियों को कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसका निर्माण अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पटना से उत्तर बिहार आना-जाना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही बिदुपुर और आसपास के लोगों को भी पटना आने-जाने में आसानी होगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल पिछले साल ही चालू कर दिया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बचे हुए कार्य को अप्रैल माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद यह पुल पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

दियारा के लोगों को पटना आने-जाने में होगी आसानी

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पहुंच पथ का भी निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। ताकि आवागमन निर्बाध और सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिये पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी।

नीतीश ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं।

पटना शहर से बाहर ही उत्तर बिहार की ओर निकल जाएंगी गाड़ियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा तथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सम्पर्कता के लिये लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा। इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे।

पटना से मिथिला की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी

उन्होंने कहा कि आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे से कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना जुड़ेगा, जिससे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी की तरफ जानेवाले लोगों को काफी सहूलियत होगी और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगातार निर्माण कर आवागमन को सुगम बना रही है।

पटना से राघोपुर तक रोड है चालू

बता दें कि नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह (पटना) से राघोपुर दियारा (वैशाली) तक नवनिर्मित रोड का उद्घाटन किया गया था। पटना जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सख्या-103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 कि.मी. लम्बाई के 6 लेन ग्रीन फिल्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 9.76 किमी लंबा पुल तथा 10 किमी लंबे अप्रोच रोड (पहुंच पथों) का निर्माण कार्य होना है।

पहले चरण में पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के राघोपुर दियारा (कुल लम्बाई 4.57 कि.मी.) का उद्घाटन हो चुका है। दूसरे चरण में हाजीपुर-महनार पथ (एन.एच.-122बी) से चकसिकन्दर (एन.एच-322) तक तथा तृतीय चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर-महनार पथ (एच.एच.-122बी) का निर्माण किया जा रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Nitish Kumar Cm Nitish Kumar Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।