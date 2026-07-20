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कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल तैयार, पीएम से उद्घाटन करने का आग्रह; दक्षिण से उत्तर बिहार जाना होगा आसान

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहारियों के लिए गुड न्यूज है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। गंगा नदी पर 19.75 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना जिला अंतर्गत एनएच -30 पर स्थित कच्ची दरगाह तथा वैशाली जिले में कल्याणपुर चकसिकंदर में एनएच 103 से जुड़ेगा। 

कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल तैयार, पीएम से उद्घाटन करने का आग्रह; दक्षिण से उत्तर बिहार जाना होगा आसान

बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब गंगा नदी पर पटना के नजदीक कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस पुल के तैयार हो जाने के बाद दक्षिण से उत्तर बिहार आना-जाना अब पहले से ज्यादा आसान हो जााएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पुल के उद्घाटन कराने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री से समय देने का आग्रह किया गया है। पुल चालू हो जाने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आना-जाना पहले से कहीं ज्यादा सुगम हो जाएगा। गंगा नदी पर 19.75 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना जिला अंतर्गत एनएच -30 पर स्थित कच्ची दरगाह तथा वैशाली जिले में कल्याणपुर चकसिकंदर में एनएच 103 से जुड़ेगा। फिलहाल कच्ची दरगाह से राघोपुर तक (4.57 किमी) यह पुल चालू है। 9.75 किलोमीटर लंबा पुल का मुख्य हिस्सा है।

वहीं करीब 10 किलोमीटर इसका पहुंच मार्ग है। 31 जनवरी 2016 को इस पुल का शिलान्यास हुआ था। 16 जनवरी 2017 से इसका निर्माण कार्य जारी था। 4988.40 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के लिए बिहार सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से तीन हजार करोड़ लोन लिया था। राज्य सरकार ने अपने संसाधन से लगभग दो हजार करोड़ रुपये खर्च किया है। पथ निर्माण विभाग पुल के रंग-रोगन, सुरक्षा कार्य व प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम तैयारी में जुटा है।

बिहार में गंगा नदी पर यह नौवां पुल

बिहार में गंगा नदी पर यह नौवां पुल होगा, जिस पर आवागमन शुरू होने जा रहा है। इससे पहले से गंगा नदीं पर आठ पुल चालू हैं। इसके अलावा सिर्फ पटना में गंगा पर अभी तीन और पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है।

आवागमन सुगम होगा

● पटना से हाजीपुर, समस्तीपुर एवं उत्तर बिहार जाना आसान होगा

● झारखंड से आने वाले वाहन इस पुल से उत्तर बिहार आ-जा सकेंगे

● गांधी सेतु पर बड़े वाहनों का दबाव कम होगा

नए छात्रावासों के निर्माण में केंद्र से सहयोग मांगा

बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 369 नए छात्रावासों के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। रविवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा।

मुलाकात के दौरान लखेंद्र कुमार रौशन ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के छात्रावास घटक के तहत बिहार के 369 प्रखंडों में अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नीति के अनुसार राज्य के 211 प्रखंड मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं हरेक प्रखंड मुख्यालय में +2 स्तरीय मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ऐसे में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड में छात्रावास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बिहार

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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