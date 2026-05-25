काम की खबर : पूर्णिया एयरपोर्ट पर 1 जून से विमानों के उड़ने और उतरने का समय बदल जाएगा, जानें नई टाइमिंग

काम की बात: स्टार एयर की अहमदाबाद की फ्लाइट 12.25 में कोलकाता से पूर्णिया पहुंचकर 13.05 में अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। स्टार एयर की अहमदाबाद-कोलकाता फ्लाइट सुबह 8.45 में पूर्णिया पहुंचकर 09.25 में रवाना होगी।

पूर्णिया एयरपोर्ट (Purnia Airport) से परिचालित होने वाले विमानों के आगमन और प्रस्थान का वक्त एक जून से बदल रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए टाटा इंडिगो की एयरबस सप्ताह में छह दिन रविवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.55 बजे टेकऑफ करेगी जबकि इनके आगमन का वक्त दोपहर 2.40 में होगा। सप्ताह में एक दिन शनिवार को 2.40 में आने के बाद दोपहर 3.55 बजे पूर्णिया से हैदराबाद के लिए रवाना होगी। दिल्ली की एयरबस रोजाना पूर्वाह्न एक बजे पहुंचेगी और 1.55 में पूर्णिया से टेकऑफ करेगी। कोलकाता-पूर्णिया-कोलकाता की टाटा इंडिगो की फ्लाईट 11.20 में आकर 11.55 में रवाना होगी।

यानी पूर्णिया एयरपोर्ट पर इस विमान के लैंडिंग और टेकऑफ का टाइम सिर्फ 35 मिनट का होगा। इसी तरह कोलकाता और अहमदाबाद की एटीआर फ्लाइट आगमन के 40 मिनट में प्रस्थान करेगी। स्टार एयर की अहमदाबाद की फ्लाइट 12.25 में कोलकाता से पूर्णिया पहुंचकर 13.05 में अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। स्टार एयर की अहमदाबाद-कोलकाता फ्लाइट सुबह 8.45 में पूर्णिया पहुंचकर 09.25 में रवाना होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता के मुताबिक साल में एक जून से विमानों के आमगन और प्रस्थान के वक्त में बदलाव किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अब समर शेड्यूल के तहत विमानों को परिचालन होगा। इसके अक्टूबर तक प्रभावी रहने की उम्मीद है।

पूर्णिया एयरपोर्ट को फोरलेन कनेक्टिविटी की दरकार आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एंक्लेव का एनएच 31 से फोरलेन कनेक्टिविटी अब तक नहीं पाई है, जिसके कारण पूर्णिया एयरपोर्ट की तीव्र प्रगति नहीं हो पा रही है। फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ पा रही है और सर्वांगीण विकास भी पूरी तरह बाधित है। अभी कुछ ही दिनों पहले शहर के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपील करते हुए कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के स्थायी टर्मिनल भवन को फोर लेन रोड की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूर्णिया में एनएच 31 के पास ट्रम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करवाना श्रेयस्कर साबित होगा।