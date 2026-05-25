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काम की खबर : पूर्णिया एयरपोर्ट पर 1 जून से विमानों के उड़ने और उतरने का समय बदल जाएगा, जानें नई टाइमिंग

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वरीय संवाददाता, पूर्णिया
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काम की बात: स्टार एयर की अहमदाबाद की फ्लाइट 12.25 में कोलकाता से पूर्णिया पहुंचकर 13.05 में अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। स्टार एयर की अहमदाबाद-कोलकाता फ्लाइट सुबह 8.45 में पूर्णिया पहुंचकर 09.25 में रवाना होगी।

काम की खबर : पूर्णिया एयरपोर्ट पर 1 जून से विमानों के उड़ने और उतरने का समय बदल जाएगा, जानें नई टाइमिंग

पूर्णिया एयरपोर्ट (Purnia Airport) से परिचालित होने वाले विमानों के आगमन और प्रस्थान का वक्त एक जून से बदल रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए टाटा इंडिगो की एयरबस सप्ताह में छह दिन रविवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.55 बजे टेकऑफ करेगी जबकि इनके आगमन का वक्त दोपहर 2.40 में होगा। सप्ताह में एक दिन शनिवार को 2.40 में आने के बाद दोपहर 3.55 बजे पूर्णिया से हैदराबाद के लिए रवाना होगी। दिल्ली की एयरबस रोजाना पूर्वाह्न एक बजे पहुंचेगी और 1.55 में पूर्णिया से टेकऑफ करेगी। कोलकाता-पूर्णिया-कोलकाता की टाटा इंडिगो की फ्लाईट 11.20 में आकर 11.55 में रवाना होगी।

यानी पूर्णिया एयरपोर्ट पर इस विमान के लैंडिंग और टेकऑफ का टाइम सिर्फ 35 मिनट का होगा। इसी तरह कोलकाता और अहमदाबाद की एटीआर फ्लाइट आगमन के 40 मिनट में प्रस्थान करेगी। स्टार एयर की अहमदाबाद की फ्लाइट 12.25 में कोलकाता से पूर्णिया पहुंचकर 13.05 में अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। स्टार एयर की अहमदाबाद-कोलकाता फ्लाइट सुबह 8.45 में पूर्णिया पहुंचकर 09.25 में रवाना होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता के मुताबिक साल में एक जून से विमानों के आमगन और प्रस्थान के वक्त में बदलाव किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अब समर शेड्यूल के तहत विमानों को परिचालन होगा। इसके अक्टूबर तक प्रभावी रहने की उम्मीद है।

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पूर्णिया एयरपोर्ट को फोरलेन कनेक्टिविटी की दरकार

आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एंक्लेव का एनएच 31 से फोरलेन कनेक्टिविटी अब तक नहीं पाई है, जिसके कारण पूर्णिया एयरपोर्ट की तीव्र प्रगति नहीं हो पा रही है। फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ पा रही है और सर्वांगीण विकास भी पूरी तरह बाधित है। अभी कुछ ही दिनों पहले शहर के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपील करते हुए कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के स्थायी टर्मिनल भवन को फोर लेन रोड की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूर्णिया में एनएच 31 के पास ट्रम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करवाना श्रेयस्कर साबित होगा।

टर्मिनल भवन तक पहुंचने के लिए टैक्सीवे एवं एप्रन का निर्माण कार्य कच्छप गति से चल रहा है। हालांकि, निविदा में तीन महीने के अंदर कार्य पूर्ण होने का प्रावधान था। इस सिलसिले में विगत महीनों के अंदर दायर अनेक आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि तीन महीनों के अंदर कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितने तीन महीने बीत गए, परंतु परिणाम अभी तक शून्य है। स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए निविदा का अता-पता आजतक नहीं है। रात में विमान के परिचालन के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंस्टालेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट से कनैक्टिविटी बहुत लाभकारी साबित हो रही है। परंतु बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी और मुंबई के लिए कनैक्टिविटी की जबरदस्त मांग अबतक अधूरी एवं उपेक्षित है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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