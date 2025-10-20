Hindustan Hindi News
काराकाट से चुनावी मैदान में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार चुनाव से पहले काराकट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने का ऐलान किया। पति से विवाद और पीके से मुलाकात से मुलाकात के बाद ज्योति काफी चर्चा में थीं।

Mon, 20 Oct 2025 10:39 AM
Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आय है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अब राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की मानें तो सोमवार को ज्योति काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। यह नामांकन बिक्रमगंज उप-मंडल कार्यालय में दोपहर 12 बजे तय किया गया है।

स्वतंत्र चुनाव लडेंगी ज्योति सिंह

अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि करते हुए ज्योति सिंह ने कहा, “अब जनता ही मेरी पार्टी है।” इस बयान के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगी बल्कि सीधे जनता के भरोसे चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनकी यह घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब उनके और पवन सिंह के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में है।

पति-पत्नी के रिश्ते में गहराती खाई

ज्योति और पवन सिंह के बीच का विवाद अब निजी दायरे से निकलकर सार्वजनिक हो चुका है। दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं और तलाक की प्रक्रिया भी चल रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंचीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस घटना के बाद ज्योति ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पत्नी की हरकतें उन्हें परेशान करने के लिए की जा रही हैं। पवन सिंह ने भावुक लहजे में कहा था, “लोग मुझे सुपरस्टार कहते हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूं।”

प्रशांत किशोर से मुलाकात पर बढ़ी थीं चर्चाएं

इस विवाद के बीच ज्योति सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें तेज हुईं कि वे पीके की टीम में शामिल हो सकती हैं। हालांकि ज्योति ने स्पष्ट किया कि यह मुलाकात सिर्फ न्याय की मांग के लिए थी, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। अब उनका निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि वे अपनी राजनीतिक राह खुद बनाना चाहती हैं।

