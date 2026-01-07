संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर ने दिलाई शपथ; सीएम नीतीश भी रहे मौजूद
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है। पटना के लोकभवन में शपथ समारोह का आयोजन हुआ है।
जस्टिस सुमन कुमार साहू ने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के शपथग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है। पटना के लोकभवन में शपथ समारोह का आयोजन हुआ है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले दिनों ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।
5 जून, 1964 को जन्में संगम कुमार साहू ने कटक के नुअबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास कर स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से विज्ञान में इंटर और स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एंव उड़िया में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उसके बाद कटक के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेकर उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल में वकालत करने के लिए 26 नवंबर 1989 को बतौर वकील पंजीकरण कराया। वह 2 जुलाई 2014 को ओडिशा हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए।