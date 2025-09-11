जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 22 अक्टूबर को ही रिटायर हो रहे

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। वे फिलहाल हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे हैं।

पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बजंथरी यहां के मुख्य न्यायधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इसकी अनुशंसा की है। 27 अगस्त को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी सीजे नियुक्त किया था। अब उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। बता दें कि जस्टिस बजंथरी इसी साल 22 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में वे ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रह पाएंगे।

जस्टिस पीबी बजंथरी का जन्म 23 अक्टूबर, 1963 को कर्नाटक में हुआ था। उनकी शिक्षा विद्या वर्धन संघ, केईएल सोसाइटी एवं एसजेआरसी लॉ कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। 1990 में कर्नाटक हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत की शुरुआत की। मई 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें नोटरी नियुक्त किया था।