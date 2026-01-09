शादी के 2 महीने बाद ही दुल्हन ने कर दिया ऐसा कांड; सदमे में पति ने दे दी जान

संक्षेप: बेगूसराय में शादी के दो महीने बाद ही दुल्हन ने आठ लाख की ज्लेवरी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गई। पत्नी से मिले इस धोखे से सदमे में आए पति ने फंदे से लटक कर जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहरीपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब शादी के महज दो महीने बाद दुल्हन की धोखाधड़ी से सदमे में आए उसके पति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 21 वर्षीय शैलेश कुमार के रूप में हुई है, जो नरहरीपुर गांव निवासी फुचो सिंह का पुत्र था। परिजनों के अनुसार, शैलेश भागलपुर जिले के सुल्तानपुर में एक निजी संस्थान में कार्यरत था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई, जिसके साथ उसकी दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दोनों ने करीब दो महीने पहले प्रेम विवाह किया और इसके बाद शैलेश अपनी पत्नी को लेकर अपने पैतृक गांव नरहरीपुर आ गया। परिवार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और नई बहू को सम्मानपूर्वक घर में रखा गया। शादी के शुरुआती दिन सामान्य रहे। युवती ने भी घर के लोगों का विश्वास जीत लिया। इसी बीच शैलेश परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बेगूसराय में एक संस्थान में नौकरी करने लगा। मंगलवार को जब वह काम पर गया, उसी दौरान उसकी पत्नी घर में रखे करीब आठ लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गई।

शाम को जब शैलेश घर लौटा तो पत्नी और जेवरात दोनों गायब मिले। यह देखकर वह गहरे सदमे में चला गया। परिजनों का कहना है कि शैलेश ने कड़ी मेहनत और मजदूरी कर एक-एक पैसा जोड़कर ये गहने खरीदे थे। पत्नी की इस कथित धोखेबाजी ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। बुधवार को शैलेश ने अपने खेत में लगे आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देर शाम परिजन उसकी तलाश करते हुए खेत पहुंचे, जहां उसका शव पेड़ से लटका मिला। इसके बाद घटना की सूचना भगवानपुर थाना पुलिस को दी गई।