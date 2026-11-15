जैसे बरसात में मेंढक, वैसे छठ में राज ठाकरे निकलते हैं; MNS चीफ पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने छठ पूजा पर टिप्पणी को लेकर मनसे चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, वैसे ही छठ के समय राज ठाकरे सामने आते हैं। वह लाइमलाइट पाने के लिए बिहारियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में सभी को त्योहार मनाने का अधिकार है।

महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, वैसे ही छठ के समय राज ठाकरे सामने आ जाते हैं। वह सिर्फ मीडिया में बने रहने और लाइमलाइट पाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। रोहिणी ने आरोप लगाया कि छठ पूजा पर टिप्पणी करके वह बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है, अपना त्योहार मना सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें दंगाई बताया और कहा कि ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

बीजेपी नेताओं से पूछा, आखिर सरकार क्या कर रही है? रोहिणी आचार्य ने कहा कि छठ पूजा को लेकर राज ठाकरे की टिप्पणी का जवाब बीजेपी नेताओं को देना चाहिए। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता छठ महापर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। सोशल मीडिया पर बधाई संदेश भी जारी करते हैं। ऐसे में उन्हें इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।

राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना छठ पूजा के महत्व पर बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि इस पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया से सूर्यदेव के सामने डूबते लोगों को सहारा देने की प्रार्थना की जाती है। यह लोक आस्था और विश्वास का पर्व है। इसे पूरे सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दीं।

MNS ने छठ पूजा के आयोजन पर जताया विरोध दरअसल, राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के आयोजन पर आपत्ति जताई है। पार्टी की ओर से मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर बाणगंगा में छठ पूजा का विरोध किया गया है। इसके अलावा गिरगांव चौपाटी समेत अन्य स्थानों पर छठ के बाद होने वाली गंदगी और पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है।