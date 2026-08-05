Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिखने में सामान्य नहीं थी तो शादी नहीं हो रही थी, मां और छोटी बहन ने जुमनी को मार डाला

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, जोकीहाट, अररिया
Follow us on Google News
share

बिहार के अररिया जिले में जुमनी की हत्या का राज खुल गया है। जुमनी की हत्या उसकी मां और बहन ने ही कर दी। दोनों इस हत्याकांड में अपने पड़ोसी को फंसाना भी चाहते थे लेकिन पुलिस ने इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया है। 

Araria Jumani Murder case
अररिया में जुमनी की हत्या में उसकी मां और छोटी बहन का ही हाथ था। (सांकेतिक तस्वीर)

बिहार के अररिया जिले में एक कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई जिसे जाकर हर कोई हैरान है। यहां एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस मर्डर में लड़की की छोटी बहन ने भी अपनी मां का साथ दिया। मृतक जुमनी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो देखने में सामान्य नहीं थी और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक मां की ममता और बहन का स्नेह दुनिया में सबसे पवित्र होता है, लेकिन जोकीहाट थाना क्षेत्र के हैय्याधार गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया है। 24 घंटे पहले बीबी जुमनी की गला रेतकर की गयी हत्या की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हकीकत जानकर हर कोई सन्न रह गया। जुमनी की जान किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी मां फातिमा और सगी बहन आशिया ने ली थी। घटना से आहत मृतका के पिता मोहसीन ने खुद अपनी पत्नी व बेटी के खिलाफ जोकीहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इधर, जोकीहाट पुलिस ने हत्यारोपी मां-बेटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक इस खौफनाक साजिश की वजहें बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली हैं। प्राथमिकी में खुलासा हुआ है कि जुमनी मंदबुद्धि और दिखने में सामान्य नहीं थी। उसकी शादी न हो पाने के कारण परिवार को लगातार समाज के तानों का सामना करना पड़ता था, जिससे घर में रोज क्लेश होता था। इस बीच दो अगस्त को पड़ोसी अजीज और उनके परिवार से बकरी चराने को लेकर विवाद व धक्का-मुक्की हुई थी।

ये भी पढ़ें:बिहार में आज बारिश और वज्रपात, भागलपुर-मुजफ्फरपुर समेत इन 17 जिलों में बरसात

जोकीहाट थानेदार राजीव कुमार ने बताया कि इस विवाद में मां-बेटी ने एक तीर से दो शिकार करने का मन बनाया। एक तरफ जुमनी को रास्ते से हटाना और दूसरी तरफ हत्या का इल्जाम पड़ोसी दुश्मनों पर गढ़कर उनसे बदला लेना। इसी साजिश के तहत मां और बहन ने बिना किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से धारदार हथियार से जुमनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

दबिया-कचिया बरामद

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए। थानेदार श्री झा ने बताया कि पुलिसिया जांच और तकनीकी साक्ष्यों के सामने जब आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई तो मां-बेटी ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने कातिल मां-बेटी की निशानदेही पर घर से ही हत्या में प्रयुक्त धारदार दबिया और कचिया बरामद कर लिया है।

ये भी पढ़ें:ईओ विमल कुमार के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, एस्फिक्सिया से हुई मौत
ये भी पढ़ें:बिहार: केसरिया स्तूप और बोधगया समेत कई धरोहरों का वैज्ञानिक सर्वे, CM का आदेश
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Araria News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।