जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ वहां गए, रिटायर्ड जज परिजनों से भी मिले; मां ने बताया क्या बात हुई
भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच अब आगे बढ़ने लगी है। इस प्रकरण की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा भोजपुर के बिलौटी गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने भरत तिवारी के माता-पिता से बातचीत की है।
भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में इस प्रकरण की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग गठित की गई है उसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे। विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव में जाकर भरत तिवारी के माता-पिता और अन्य परिजनों से मुलाकात की है। उनके साथ डीआईजी सत्यप्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया और भोजपुर जिले के एसपी राज भी मौजूद रहे। विनोद सिन्हा ने मुठभेड़ स्थल की भी जांच पड़ताल की है।
रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा से मुलाकात के बाद भरत तिवारी की मां आशाा देवी ने मीडिया से बातचीत की है। भरत की मां आशा देवी ने कहा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष से बातचीत में हमने कहा कि आप लिख कर दीजिए की हम न्याय करेंगे। हमने तो जज साहब से फांसी की मांग की है। इसमें जिसका-जिसका हाथ है उसे फांसी दिया जाए। भरत तिवारी को मरवाने में जिनका हाथ था वो एसडीएम आए हुए थे और वहां खड़े थे।
भरत भूषण तिवारी की मां ने आगे कहा कि हमने मांग की है कि जिसने मेरे बेटे को मरवाया और जिस एसटीएफ के जवान ने उसे मारा उसे भी फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी सरकार से कोई दूसरी मांग नहीं है। वहीं बिलौटी गांव पहुंचने के बाद जब पत्रकारों ने रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी पहली बार आए हैं। आगे जब जांच शुरू होगी तब आप पूछ लीजिएगा।
आपको बता दें कि 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि सरेंडर करने के बावजूद भी उनके बेटे को पुलिस ने गोली मार दी थी। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की मांग लगातार दोहरा रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हैं।
दलित के एनकाउंटर को नक्सलवाद से जोड़ते हैं- भाई वीरेंद्र
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। अगर दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो गोली कहां चली ये अलग बात है। लेकिन एनकाउंटर इसमें एनकाउंटर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको (पुलिस को) लगता है कि यह समाज में आतंक फैलाता है, क्राइम करता है तो आप उसको सजा दीजिए। सजा का प्रावधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आप उसे गोली नहीं मार सकते हैं। दोनों तरफ से गोली चलती है और तब गोली लगती है तो उसपर कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह परिपाटी बन गई है कि जब पिछड़ा वर्ग के लोग मारे जाते हैं तो उसका कहा जाता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था।
राजद विधायक ने आगे कहा कि अगर अकलियत का एनकाउंटर होता है तो उसका कनेक्शन आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जब दलित का एनकाउंटर या हत्या होती है तो उसको कहा जाता है कि इसका कनेक्शन नक्सली से है। ये बहुत आश्यर्च की बात है। दोहरी राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों से मैं कहूंगा कि हत्या, हत्या होती है। सरकार को भी हत्या करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। कानून के तहत उसको सजा दिलाने का अधिकार मिला है। इसलिए सरकार को मैं आगाह करूंगा कि वो भी कानून के दायरे में रहे और सजा दिलाने का काम करे। जो हत्या हुई है वो फेक हत्या हुई है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं अपराधी के खिलाफ हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें