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जज छुट्टी पर, खान सर की अग्रिम जमानत पर आज भी फैसला नहीं हुआ; अगली तारीख कब?

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी से विवाद के दौरान कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग करने के मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी फैसला नहीं आ सका। जज के छुट्टी पर होने के चलते कोर्ट आदेश की तारीख आगे खिसक गई है।

जज छुट्टी पर, खान सर की अग्रिम जमानत पर आज भी फैसला नहीं हुआ; अगली तारीख कब?

बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार (10 जुलाई) को भी फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के चलते मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अदालत ने अब अग्रिम जमानत पर आदेश देने की नई तारीख दी है। खान गलोबल स्टडीज सेंटर के बाहर 2 जून को हुई फायरिंग के मामले में खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश आने तक यह रोक बरकरार रहेगी।

पटना कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने के लिए अब 13 जुलाई की तारीख तय की है। खान सर को फायरिंग केस में इंटरिम बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला जज छुट्टी पर हैं। इस कारण आज कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आने तक खान सर को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत लागू रहेगी।

कोर्ट में फैसला सुरक्षित

पटना के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 जुलाई को अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख दिया था। आदेश सुनाने की तारीख 10 जुलाई तय की गई थी, लेकिन शुक्रवार को भी तारीख आगे खिसक गई।

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अभी जेल में ही रहेंगे खान सर के दोनों गार्ड

फायरिंग के मामले में खान सर के दोनों निजी गार्ड प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी साथ-साथ सुनवाई चल रही है। उनकी याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 13 जुलाई को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ उनकी बेल पर भी आदेश पारित किया जाएगा। तब तक दोनों गार्ड जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सोमवार को फैसला आ सकता है।

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रौशन आनंद सर के कोचिंग से हुआ था विवाद

पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात को तोड़फोड़ और पथराव किया गया था। इस दौरान खान सर के एक गार्ड की पिटाई कर दी गई थी। इसका आरोप बगल के कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु एकेडमी पर लगा था। बिहार पुलिस भर्ती रिजल्ट का क्रेडिट लेने को लेकर दोनों संस्थानों के बीच लड़ाई हुई थी।

इस केस में पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 2 जून को जब दोनों कोचिंग सेंटर के बीच विवाद हुआ था, तब खान सर के दोनों गार्ड की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी। इसकी अलग से एफआईआर थाने में दर्ज की गई, जिसमें फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया। दोनों गार्ड ने पुलिस से कहा कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी। इसी मामले में उनकी ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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