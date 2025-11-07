Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJubba Sahni who burnt British officer alive in whose name PM Modi promised to launch scheme
अंग्रेज अफसर को जिंदा जलाने वाले जुब्बा सहनी, जिनके नाम पर मोदी ने किया योजना लाने का वादा

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर मछली पालकों के लिए विशेष योजना लाने की बात कही है। जुब्बा सहनी महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने के अंग्रेज अफसर को जिंदा आग में झोंक दिया था।

Fri, 7 Nov 2025 09:23 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/भभुआ
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुब्बा सहनी के नाम पर मत्स्य पालकों के लिए खास योजना लाने का वादा किया है। पीएम ने शुक्रवार को भभुआ के एसवीपी कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद जुब्बा सहनी के नाम पर योजना शुरू करने का प्लान बनाया गया है। इससे मछली पालकों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भारत की आजादी में अहम योगदान रखने वाले जुब्बा सहनी की चर्चा होने लगी है। मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के रहने वाले जुब्बा ने अंग्रेज अफसर को जिंदा जलाकर मार दिया था, जिसके चलते उन्हें फांसी हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के दौरान भभुआ, आरा समेत अन्य जगहों पर चुनावी रैलियों में भी जुब्बा सहनी के नाम पर योजना लाने का वादा कर चुके हैं। एनडीए ने बिहार चुनाव 2025 के संकल्प पत्र में भी मत्स्यपालकों के लिए खास योजना लाने की बात कही है। इसके तहत मछली पालकों को 9000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

जुब्बा सहनी के बारे में जानिए

जुब्बा सहनी का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों में शुमार है। उनका जन्म 1906 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना अंतर्गत चैनपुर बस्ती में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था।

कहा जाता है कि जुब्बा सहनी ने 16 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था। इसी मामले में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 11 मार्च 1944 को महज 38 वर्ष की उम्र में उन्हें भागलपुर जेल में फांसी की दे दी गई थी।

जुब्बा सहनी के नाम पर मुजफ्फरपुर में पार्क और स्टेडियम बनाए गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के बीच पीएम मोदी ने उनके नाम पर योजना लाने का ऐलान कर निषाद वोटरों को साधने की कोशिश की है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
