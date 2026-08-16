कल से प्रशांत किशोर माननीय विधायक कहलाएंगे, शपथ के साथ पीके की विधानसभा की पारी शुरू
प्रशांत किशोर सोमवार को साढ़े दस बजे बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसी के साथ वे माननीय विधायक बन जाएंगे।
Hon`ble MLA Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कल से माननीय विधायक कहलाएंगे। सोमवार को वे बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बांकीपुर सीट पर उप चुनाव जीतकर वे विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट पर उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से पराजित किया। उप चुनाव में राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 15 हजार वोटों पर सिमट गईं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा चले जाने से यह सीट खाली हुई थी।
प्रशांत किशोर सोमवार को साढ़े दस बजे विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में उनकी सीट निर्धारित हो जाएगी और वे निर्वाचित विधायक से माननीय बन जाएंगे। बांकीपुर जीत से जन सुराज पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण को लेकर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं।
प्रशांत किशोर का गणित भी फेल हुआ
बा्ंकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत जन सुराज पार्टी के लिए संजीवनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार। 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा था। लेकिन, पार्टी का एक उम्मीदवार भी जीत का मुंह नहीं देख सका। यूट्यूबर मनीष कश्यप को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। तब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पीके ने रिस्क ले लिया। प्रशांत किशोर के आने से बांकीपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत के लिए बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया। वोटिंग मार्त 34 प्रतिशत हुई। प्रशांत का गणित भी फेल हो गया। उन्होंने दावा किया था कि आम चुनाव की तुलना में उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत 10 प्रतिशत अधिक(करीब 50 प्रतिशत) रहेगा जो जन सुराज पार्टी को मिलेगा। बांकीपुर के मतदाताओं ने साइलेंट होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में ईवीएम का बटन दबा दिया। पहले राउंड की गिनती में ही पीके आगे निकल गए जो अंत तक बना रहा।
बीजेपी ने बदला था कैंडिडेट
बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला था। पहले बंटी सिन्हा को टिकट दिया गया था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अचानक, बंटी सिन्हा ने अपनी दावेदारी के साथ नामांकन भी वापस ले लिया। उसके बाद बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष नीरज सिन्हा को मौका दिया। जोर शोर से नीरज का नामांकन कराया गया। नितिन नवीन कई दिनों तक बांकीपुर में डटे रहे। उन्होंने अपने पारिवारिक सीट वाले बांकीपुर में पदयात्रा की।घर घर जनसंपर्क के बाद रोड-शो भी किया। लेकिन, जनता ने शायद पहले पीके को चुनने का मन बना लिया था।
30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को हुई थी काउंटिंग
बांकीपुर में निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की थी। करीब 34 प्रतिशत वोटिंग हुई जो 2025 के आम चुनाव के वोट प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी कम हुए। मतों की गिनती एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर 3 अगस्त को हुई। प्रशांत किशोर ने लगभग 19 हजार मतों के अंतर से नीरज सिन्हा को पराजित किया। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी रेखा गुप्ता समेत 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आरोप लगाया गया कि राजद ने अपना वोट प्रशांत किशोर पर शिफ्ट करवा दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें