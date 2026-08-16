कल से प्रशांत किशोर माननीय विधायक कहलाएंगे, शपथ के साथ पीके की विधानसभा की पारी शुरू

प्रशांत किशोर सोमवार को साढ़े दस बजे बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसी के साथ वे माननीय विधायक बन जाएंगे।

Hon`ble MLA Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कल से माननीय विधायक कहलाएंगे। सोमवार को वे बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बांकीपुर सीट पर उप चुनाव जीतकर वे विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट पर उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से पराजित किया। उप चुनाव में राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 15 हजार वोटों पर सिमट गईं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा चले जाने से यह सीट खाली हुई थी।

प्रशांत किशोर सोमवार को साढ़े दस बजे विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में उनकी सीट निर्धारित हो जाएगी और वे निर्वाचित विधायक से माननीय बन जाएंगे। बांकीपुर जीत से जन सुराज पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण को लेकर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं।

प्रशांत किशोर का गणित भी फेल हुआ बा्ंकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत जन सुराज पार्टी के लिए संजीवनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार। 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा था। लेकिन, पार्टी का एक उम्मीदवार भी जीत का मुंह नहीं देख सका। यूट्यूबर मनीष कश्यप को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। तब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पीके ने रिस्क ले लिया। प्रशांत किशोर के आने से बांकीपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत के लिए बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया। वोटिंग मार्त 34 प्रतिशत हुई। प्रशांत का गणित भी फेल हो गया। उन्होंने दावा किया था कि आम चुनाव की तुलना में उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत 10 प्रतिशत अधिक(करीब 50 प्रतिशत) रहेगा जो जन सुराज पार्टी को मिलेगा। बांकीपुर के मतदाताओं ने साइलेंट होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में ईवीएम का बटन दबा दिया। पहले राउंड की गिनती में ही पीके आगे निकल गए जो अंत तक बना रहा।

बीजेपी ने बदला था कैंडिडेट बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला था। पहले बंटी सिन्हा को टिकट दिया गया था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अचानक, बंटी सिन्हा ने अपनी दावेदारी के साथ नामांकन भी वापस ले लिया। उसके बाद बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष नीरज सिन्हा को मौका दिया। जोर शोर से नीरज का नामांकन कराया गया। नितिन नवीन कई दिनों तक बांकीपुर में डटे रहे। उन्होंने अपने पारिवारिक सीट वाले बांकीपुर में पदयात्रा की।घर घर जनसंपर्क के बाद रोड-शो भी किया। लेकिन, जनता ने शायद पहले पीके को चुनने का मन बना लिया था।