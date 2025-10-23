एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटता था शहाबुद्दीन, लालू जंगलराज वापस लाना चाहते: जेपी नड्डा

संक्षेप: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद के गोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन के द्वारा एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जाता था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उसी जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने दावा किया कि लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में जंगलराज था। उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी से टिकट मिलने पर हमला बोला। नड्डा ने आरोप लगाया कि सीवान से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन ने पुलिस के एसपी को दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब शहाबुद्दीन के बेटे (ओसामा शहाब) को आरजेडी टिकट दे रही है, जिससे यह पता चलता है कि लालू जंगलराज को वापस लाने के लिए कितने लालायित हैं।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र में हसपुरा बड़ी फील्ड में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा में नड्डा ने कहा कि उनका जन्म बिहार में ही हुआ है और 20 साल उन्होंने पटना में गुजारे।

आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने वो दौर भी देखा है, जब एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ अत्याचार हुआ था। एक डीएम की सरेआम हत्या कर दी गई थी। आपका (लालू का) सांसद शहाबुद्दीन दिनदहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटता था। दिनदहाड़े मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। डॉक्टर इंजीनियर, वकील, व्यापारी बिहार छोड़कर पलायन कर रहे थे।”