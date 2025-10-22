Hindustan Hindi News
जेपी नड्डा 23, नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24 अक्टूबर को बिहार में; भाजपा की दनादन रैलियां

संक्षेप: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार में दो जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में कुल चार रैलियां होंगी।

Wed, 22 Oct 2025 08:58 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेताओं का दनादन प्रचार शुरू होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुवार 23 अक्टूबर को बिहार में दो रैलियां करने वाले हैं। उनकी पहली जनसभा औरंगाबाद जिले में जबकि दूसरी वैशाली जिले में आयोजित की गई है। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की विभिन्न जिलों में दो-दो चुनावी रैलियां हैं।

बिहार भाजपा की ओर से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे औरंगाबाद जिले के गोह और वैशाली जिले के पातेपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन रैलियों से वे एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे।

इसके बाद, शुक्रवार को मोदी और शाह का बिहार दौरा होने वाला है। पीएम मोदी की 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसी दिन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीवान और बक्सर में जनसभा प्रस्तावित है। शाह की 17 अक्टूबर को छपरा के तरैया में एक रैली हो चुकी है।

भाजपा के शीर्ष नेता बिहार चुनाव में एनडीए के लिए धुआंधार प्रचार अभियान में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की बिहार में 10 से ज्यादा जगहों पर सभाएं कराने का प्लान भाजपा ने बनाया है। 24 के बाद पीएम की 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली प्रस्तावित है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

