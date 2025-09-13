पीएम मोदी से पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा, पटना में आज भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज (शनिवार) को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोर कमिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से दो दिन पहले नड्डा बिहार आ रहे हैं।

JP Nadda in Bihar Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा शनिवार को पटना में भाजपा कोर कमिटी के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वे प्रदेश भजापा के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर बात करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुबह 11 बजे पटना पहुंचने का कार्यक्रम है। पटना एयरपोर्ट से वे एक मीडिया कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके बाद भाजपा के सोशल मीडिया सेल द्वारा रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में वह हिस्सा लेंगे। फिर दोपहर में भाजपा कोर कमिटी की बैठक होगी। इस बैठक में आगामी बिहार चुनाव को लेकर समितियों के गठन, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है।

प्रधानमंत्री का 15 सितंबर को बिहार दौरा विधानसभा चुनाव जैसे-जैसै नजदीक आ रहा है, केंद्रीय नेताओं के बिहार में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। नड्डा की बैठक के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। यहां वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने समेत वंदे भारत एवं अन्य ट्रेनें शुरू करने और अन्य कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।