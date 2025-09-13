JP Nadda Bihar visit before PM Narendra Modi BJP president meeting core committee Patna today पीएम मोदी से पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा, पटना में आज भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJP Nadda Bihar visit before PM Narendra Modi BJP president meeting core committee Patna today

पीएम मोदी से पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा, पटना में आज भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज (शनिवार) को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोर कमिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से दो दिन पहले नड्डा बिहार आ रहे हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 13 Sep 2025 07:02 AM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी से पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा, पटना में आज भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक

JP Nadda in Bihar Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा शनिवार को पटना में भाजपा कोर कमिटी के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वे प्रदेश भजापा के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर बात करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुबह 11 बजे पटना पहुंचने का कार्यक्रम है। पटना एयरपोर्ट से वे एक मीडिया कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके बाद भाजपा के सोशल मीडिया सेल द्वारा रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में वह हिस्सा लेंगे। फिर दोपहर में भाजपा कोर कमिटी की बैठक होगी। इस बैठक में आगामी बिहार चुनाव को लेकर समितियों के गठन, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मोदी के बाद अमित शाह के सितंबर में दो बिहार दौरे, भाजपा की दनादन बैठकें

प्रधानमंत्री का 15 सितंबर को बिहार दौरा

विधानसभा चुनाव जैसे-जैसै नजदीक आ रहा है, केंद्रीय नेताओं के बिहार में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। नड्डा की बैठक के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। यहां वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने समेत वंदे भारत एवं अन्य ट्रेनें शुरू करने और अन्य कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।

ये भी पढ़ें:मोदी के बिहार दौरे की तूफानी तैयारी, पूर्णिया में अफसर और नेताओं की दनादन बैठकें

अमित शाह इसी महीने दो बार पटना में मीटिंग करेंगे

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में दो बार बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना में भाजपा की बिहार चुनाव को लेकर होने वाली बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह का 18 और 27 सितंबर को पटना पहुंचने का कार्यक्रम है।