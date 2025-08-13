जेपी आंदोलन में जेल जानों वालों की पेंशन दोगुनी, 5 नए औद्योगिक क्षेत्र; नीतीश कैबिनेट के फैसले

जेपी आंदोलन के दौरान कई महीनों तक जेल में रहे लोगों को सम्मान के तौर पर मिलने वाली पेंशन को बिहार सरकार ने दोगुना कर दिया है। बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार ने जेपी आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले लोगों को पेंशन दोगुना करने का फैसला लिया है। इन पेंशन धारियों को अब 15 से 30 हजार रुपये तक मिलेंगे। इसके अलावा पटना, सीवान समेत 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने ये अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को पटना में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

जानकारी के अनुसार लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से लेकर 21 मार्च 1977 तक आंदोलन हुए थे। उनस समय मीसा एक्ट और डीआईआर के तहत कई लोगों को जेल में डाला गया था। इस अवधि में जेल जाने वालों को बिहार सरकार पेंशन देती है। 1 से 6 महीने तक जेल में रहने वालों को अब तक 7500 रुपये और 6 महीने से अधिक अंदर रहने पर 15 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है। नीतीश सरकार ने इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

नीतीश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब 1 से 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 15 हजार और 6 माह से अधिक वालों को 30 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी।

5 नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई। अमृतसर-कोलकाता इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1300 एकड़ अधिग्रहण को मंजूरी दी गई इसके लिए 416 करोड रुपये खर्च होंगे।

एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट के ओएलएक्स सर्वे को भी मंजूरी दी गई। जबकि गयाजी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार पर सहमति व्यक्त की गई। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जेपी सम्मान की राशि साढ़े सात हजार से बढ़कर 15 हजार और 15 हजार से बढ़कर 30 हजार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पटना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत पीपीपी मोड में 515 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 13 नगर निकायों के अपशिष्टों को एकत्रित कर पटना नगर निगम के चक बैरिया में वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा । इसके तहत 15 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा।