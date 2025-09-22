जेपी गंगा पथ कोईलवर तक बनेगा, बिहटा एयरपोर्ट जाने में भी सुविधा; CM नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना के दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण (लंबाई-35.65 किमी) कार्य का शिलान्यास किया। इसपर 6495.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जेपी गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य पूर्ण होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच 922) तथा लखनऊ-गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच 319) से सम्पर्कता मिलेगी।
साथ ही दानापुर-छितनावां-मनेर पथ (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30) पर लगनेवाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना आने-जाने में भी काफी सहूलियत होगी। साथ ही बिहटा हवाई अड्डा आने-जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है तथा जिनकी लागत 2 हजार 900 करोड़ रुपये है, का भी शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद जेपी गंगा पथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण का काम शुरू हो चुका है। सीएम ने यह काम समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। जिन अन्य 5 पथों का शिलान्यास सीएम ने किया है उनमें - 650 करोड़ की लागत से बांका, मुंगेर और भागलपुर जिले में धोरैया-इंग्लिश मोड़ असरगंज पथ का निर्माण, और मुजफ्फरपुर जिले में हथौड़ी औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण शामिल है।