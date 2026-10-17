वाराणसी से कोलकाता का सफर मात्र 6 घंटे में, 672 किमी लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा होगा?

प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि वाराणसी से कोलकाता तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 672 किलोमीटर है। यह छह लेन का ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिस पर मात्र 6 घंटे में इतना लंबा सफर पूरा हो जाएगा।

गया जी/इमामगंज, हिन्दुस्तान टीम। वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता तक का सफर अब छह घंटे में पूरा हो सकेगा। फिलहाल इस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय घटने के साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

उक्त बातें शुक्रवार को एनएचएआई, औरंगाबाद परियोजना के निदेशक देवेंद्र कुमार बंसल ने इमामगंज के बतेसा स्थित परियोजना कैंप में कहीं। उन्होंने कहा कि वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्यों और तकनीकी विशेषताओं से मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराने के उद्देश्य से मीडिया टूर कराया गया है।

गया में 35 फीसदी निर्माण कार्य पूरा देशक ने बताया कि गया जिले में इस परियोजना के 33.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण 1248.37 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। परियोजना का एक साल में लगभग 35 फीसदी कार्य पूरा किया गया है। इसका निर्माण जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है, जो दिसंबर 2027 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

672 किलोमीटर लंबा और छह लेन का होगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि वाराणसी से कोलकाता तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 672 किलोमीटर है। यह छह लेन का ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसका लगभग 161 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल चार राज्यों के बीच आवागमन आसान होने के साथ माल ढुलाई में भी सहूलियत होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा।

गया में 12 पुल, आठ फ्लाईओवर और 19 वाहन अंडरपास गया जिले में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तीन बड़े और नौ छोटे पुलों सहित कुल 12 पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा आठ फ्लाईओवर, 19 वाहन अंडरपास, एक इंटरचेंज और एक टोल प्लाजा बनाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए दो रेस्ट एरिया भी प्रस्तावित हैं। वहीं, वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दो हाथी अंडरपास और दो एनिमल ओवरपास बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों ने कराया निर्माण कार्यों का निरीक्षण परियोजना निदेशक और अन्य अधिकारियों ने मीडिया प्रतिनिधियों को चपड़ी गांव के पास स्थित परियोजना स्थल का भ्रमण कराया। यहां मीडिया प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों और विभिन्न संरचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अधिकारियों ने परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण की प्रमुख गतिविधियों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्व की जानकारी दी। बताया गया कि एक्सप्रेसवे की ढलाई तीन परतों में की जा रही है, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे और लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। मौके पर एनएचएआई के परियोजना निदेशक देवेंद्र कुमार बंसल, डिप्टी मैनेजर राजन कुमार शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मैनेजर सुबोध चौधरी, डिप्टी मैनेजर कैलाश अग्रवाल, परियोजना प्रबंधक प्रणय कुमार और स्वतंत्र अभियंता की टीम के लीडर अजीत कुमार उपस्थित रहे।