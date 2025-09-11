पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर: शूटर से सुपारी में जमीन का सौदा, 3 की रिहाई पर हाईकोर्ट जाएगी CBI

शूटर व अन्य सभी आरोपित एक-दूसरे से मोबाइल पर संपर्क में थे। कोर्ट में आरोपितों का कॉल डिटेल साक्ष्य के तौर पर दिया गया है। रोहित जब राजदेव को गोली मार रहा था तब उसकी बाइक रीशु कुमार जायसवाल चला रहा था।

सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के लिए सुपारी में जमीन देने का सौदा किया गया था। न्यायालय में साक्ष्य पेश करने वाले विशेष लोक अभियोजक राकेश दुबे ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता ने जमीन के एवज में हत्या की सुपारी तय की थी। इसके बाद सीवान के मौलेश्वरी चौक के रोहित कुमार सोनी, शुक्ला टोली के विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता व अन्य इस घटना को अंजाम देने के लिए रेकी करने लगे।

घटना के दिन शूटर व अन्य सभी आरोपित एक-दूसरे से मोबाइल पर संपर्क में थे। कोर्ट में आरोपितों का कॉल डिटेल साक्ष्य के तौर पर दिया गया है, जिससे घटना में साजिश के पुख्ता सबूत सामने आये हैं। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिपोर्ट व बयान से इस मामले में साजिश की तह खुली और सजा का आधार बनी। उन्होंने बताया कि केस के एक आरोपित को जुबेनाइल घोषित किया गया है। उस पर ट्रायल चल रहा है।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि रोहित जब राजदेव को गोली मार रहा था तब उसकी बाइक रीशु कुमार जायसवाल चला रहा था। सीबीआई की अपील का मुख्य आधार यही होगा। विशेष लोक अभियोजक ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बाइक चलाने वाला इस बात से कैसे अनभिज्ञ था कि रोहित कुमार किसे और क्यों गोली मार रहा है। इसी तरह, साजिश के तहत दूसरी बाइक पर सोनू और राजेश सवार थे। सोनू रेकी कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेकी करने वाली बाइक का चालक राजेश इसमें शामिल नहीं था? इसे भी अपील का आधार बनाया जाएगा।

नौ साल बाद हुई सजा राजदेव हत्याकांड में नौ साल बाद सजा हुई है। घटना की शाम राजदेव दफ्तर से काम पूरा करने के बाद एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए थे। वहां से लौटते समय अपराधियों ने स्टेशन रोड में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। राजदेव की पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान टाउन थाने में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इस घटना की जांच सीबीआई ने की।

जेल गेट पर दी थी पिस्टल विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट है कि जेल गेट पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल शूटर को दी गई। रीशु के स्वीकारोक्ति बयान में आया है कि जेल गेट पर उसे पिस्टल, गोली और 15 हजार रुपये दिए गए थे। हत्या की साजिश जेल में रची गई थी।