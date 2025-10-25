Hindustan Hindi News
चुनाव से पहले मुकेश सहनी को झटका, VIP के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी भाजपा में शामिल

संक्षेप: बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी को झटका लगा है। उनकी पार्टी वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महावीर सहनी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है।

Sat, 25 Oct 2025 11:38 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत साहनी, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी ने भाजपा की सदस्यता ली। शनिवार को उनके साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने इन सबको भाजपा की सदस्यता दिलाई और पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता मौजूद थे।

कुंवर वाहिनी अध्यक्ष और राजद नेता जितेंद्र स्वामी, प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह, सीवान व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत जायसवाल, उमाशंकर सिंह कॉलेज के प्राचार्य अभिनव प्रियदर्शी, अनिल सिंह,पप्पू सिंह मुखिया, राजद नेता कक्कू स्वर्णकार, वीआईपी के कुढ़नी प्रखंड अध्यक्ष सतीश कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष गरीबन सहनी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वाल्मीकि समाज सफाई संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार बड़ी संख्या में वाल्मीकि समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए।

बिहार चुनाव से पहले इसे मुकेश सहनी के लिए झटका माना जा रहा है। पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस भी घोषित हो चुके हैं। तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। इससे पहले भी वीआईपी के कई नेता बीजेपी मे शामिल हो चुके हैं।