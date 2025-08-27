Jolly LLB 3 movie controversy PIL in Patna High Court to ban trailer song जॉली एलएलबी 3 फिल्म पर विवाद गहराया, ट्रेलर और सॉन्ग रोकने को पटना हाईकोर्ट में याचिका, Bihar Hindi News - Hindustan
जॉली एलएलबी 3 फिल्म पर विवाद गहराया, ट्रेलर और सॉन्ग रोकने को पटना हाईकोर्ट में याचिका

19 सितंबर को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार एवं अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का विरोध शुरू हो गया है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर एवं सॉन्ग पर रोक लगाने की मांग के साथ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाWed, 27 Aug 2025 08:27 PM
बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर विवाद गहराता जा रहा है। वकील कोर्ट रूम पर बनाई गई इस फिल्म के विरोध में उतर गए हैं। अब इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में दावा किया गया है कि जॉली एलएलबी 3 में न्यायपालिका और वकालत के पेशे का अपमानजनक एवं अवमाननापूर्ण ढंग से चित्रण किया गया है। इससे वकीलों एवं पूरे न्यायिक तंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है। बता दें कि यह फिल्म 19 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

अधिवक्ता नीरज कुमार की ओर से जॉली एलएलबी 3 मूवी के खिलाफ जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ता ने इस फिल्म और उससे जुड़े गाने एवं प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग अदालत से की है। हाल ही में जारी इस फिल्म के सॉन्ग 'मेरा भाई वकील' और ट्रेलर का जिक्र केस में किया गया हैं। याचिका में कहा गया कि फिल्म के गाने और प्रमोशनल सामग्री में वकालत पेशे को हास्यास्पद दिखाया गया है। यह न केवल वकीलों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका की छवि को भी धूमिल करता है।

याचिका में हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि जॉली एलएलबी 3 के विवादित गाने और ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही फिल्म निर्माता बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल से अनुमति लेकर फिल्म में आवश्यक बदलाव करें। इस केस में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल, स्टार स्टूडियो 18 और कांगड़ा टॉकीज को प्रतिवादी बनाया गया है