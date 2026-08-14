Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BPSC पास 2027 को जॉइनिंग लेटर; 2030 तक एक करोड़ को नौकरी-रोजगार का सम्राट सरकार प्लान क्या है

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

CM Samrat Choudhary offering Joining Letter
नियुक्ति पत्र देते सम्राट चौधरी

Job Employment in Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पिछले आठ-नौ महीने में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और साढ़े छह लाख को रोजगार मिला है। वर्ष 2025 से 2030 तक एक करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, जिसे राज्य सरकार निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को बापू सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये सभी सरकार के 25 विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। उसके बाद समारोह में मौजूद कई मंत्रियों के हाथों भी नियुक्ति पत्र वितरित हुए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि यह उनके जीवन का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण एक नया रिकॉर्ड है।

ये भी पढ़ें:पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, 4000 करोड़ का निवेश आएगा, सीएम ने क्या कहा?

बड़े पैमाने पर निवेश

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरियां एवं 50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। राज्य में शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश आएगा।

ये भी पढ़ें:उर्दू, अरबी टीचरों का गलत ट्रांसफर हुआ, सैलरी भी नहीं मिली; तेजस्वी का CM को खत

बिहार में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार को स्टील हब बनाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश से बिहार में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आधारभूत संरचना के विकास का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। सड़क संपर्कता में सुधार के कारण अब पटना से बोधगया लगभग डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो गया है।

समृद्ध बिहार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा और जनकल्याण का मार्ग है। नवनियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से समाज के किसी न किसी व्यक्ति की उन्नति का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि आपलोग जितने ईमानदार, समर्पित और संवेदनशील होकर कार्य करेंगे, बिहार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। ‘विकसित भारत’ और ‘समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक का सामूहिक प्रयास जरूरी है। बिहार के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नवनियुक्त पदाधिकारी इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी होंगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।