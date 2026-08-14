BPSC पास 2027 को जॉइनिंग लेटर; 2030 तक एक करोड़ को नौकरी-रोजगार का सम्राट सरकार प्लान क्या है

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

Job Employment in Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पिछले आठ-नौ महीने में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और साढ़े छह लाख को रोजगार मिला है। वर्ष 2025 से 2030 तक एक करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, जिसे राज्य सरकार निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को बापू सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये सभी सरकार के 25 विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। उसके बाद समारोह में मौजूद कई मंत्रियों के हाथों भी नियुक्ति पत्र वितरित हुए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि यह उनके जीवन का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण एक नया रिकॉर्ड है।

बड़े पैमाने पर निवेश मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरियां एवं 50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। राज्य में शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश आएगा।

बिहार में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार को स्टील हब बनाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश से बिहार में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आधारभूत संरचना के विकास का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। सड़क संपर्कता में सुधार के कारण अब पटना से बोधगया लगभग डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो गया है।