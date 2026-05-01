फारबिसगंज से चलते ही जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल, ढाई घंटे तक अटकीं कई ट्रेनें
अररिया जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल हो गया। इससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सिंगल ट्रैक होने के चलते इस रूट पर कई ट्रेनें ढाई घंटे तक अटकी रहीं।
बिहार के अररिया जिले के जोगबनी से सिलीगुड़ी जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में अचानक खराबी आ गई। इससे शुक्रवार सुबह जोगबनी–कटिहार रेलखंड पर करीब ढाई घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। इंटरसिटी ट्रेन अपने निर्धारित समय 5:15 बजे के बजाय 5:26 बजे फारबिसगंज स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन कॉलेज चौक रेलवे गुमटी से कुछ दूरी आगे बढ़ते ही इंजन फेल हो गया और ट्रेन बीच ट्रैक पर ही रुक गई।
घटना सिंगल लाइन ट्रैक पर होने के कारण पूरे रेलखंड की आवाजाही बाधित हो गई। कटिहार से जोगबनी आने वाली डेमू सवारी ट्रेन और जोगबनी से कटिहार जाने वाली अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रहीं। स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे रहे और कई को टिकट वापस करना पड़ा।
वैकल्पिक साधन नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी
इंटरसिटी से सिलीगुड़ी जा रहे यात्री तरुण अग्रवाल, सज्जन अग्रवाल, विनोद मंडल, अरविंद सिंह, सिकंदर मंडल, रवीना खातून, रिया कुमारी, सावित्री देवी और रागिनी सिंह ने बताया कि ट्रेन जहां खराब हुई, वहां आसपास कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिलीगुड़ी जरूरी काम से जाना था, लेकिन अचानक ट्रेन खराब हो जाने से काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
मालगाड़ी का इंजन मंगाकर इंटरसिटी से जोड़ा गया
इधर, सूचना मिलते ही रेल विभाग में हड़कंप मच गया। कटिहार मंडल कार्यालय से लगातार स्थिति की निगरानी होती रही। चालक, गार्ड और स्थानीय इंजीनियरों ने मरम्मत का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर मालगाड़ी का इंजन मंगाकर ट्रेन से जोड़ा गया। इसके बाद सुबह 7:44 बजे ट्रेन को सिलीगुड़ी के लिए रवाना किया जा सका।
ढाई घंटे बाद रेलवे अधिकारियों ने ली राहत की सांस
मुख्य टिकट निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि इंजन खराब होने की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई और तेजी से समाधान की दिशा में काम किया गया। करीब ढाई घंटे बाद परिचालन सामान्य होने पर रेल कर्मियों ने राहत की सांस ली, हालांकि इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
वहीं, फारबिसगंज स्टेशन प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि इंजन में खराबी के कारण इंटरसिटी ट्रेन ट्रैक पर काफी देर तक खड़ी रही, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बाद में वैकल्पिक इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया और उसके बाद रेल परिचालन पूरी तरह सामान्य हो गया।
आरपीएफ भी रहा मुस्तैद
मौके पर आरपीएफ की मुस्तैदी भी बनी रही। किसी तरह की अप्रिय घटना या नुकसान ना हो, इसे लेकर आरपीएफ के जवान इंटरसिटी ट्रेन के खुलने तक मौके पर तैनात रहकर लगातार निगरानी करते रहे।
(रिपोर्ट- अमरेंद्र कुमार)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।