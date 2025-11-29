बिहार में आएगी नौकरी की बहार; उद्योग में 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित, दिलीप जायसवाल ऐक्शन में

संक्षेप: स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एसआईपीबी) के माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस राशि से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

बिहार में एक लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई। शुक्रवार को मंत्री ने विभागीय योजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना की स्थिति की समीक्षा की।

डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण एवं अवसंरचना विकास की प्रक्रिया को और गति देने का निर्देश दिया। निवेशकों को सहज एवं तीव्र स्वीकृति की सुविधा मिले, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और निर्यात को बढ़ावा देकर बिहार को एक अग्रणी औद्योगिक एवं नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में बिहार उद्योग एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिसके लिए सरकार एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर चल रही है।

समीक्षा में बताया गया कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एसआईपीबी) के माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस राशि से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा बैठक में यह भी बताया गया कि स्टार्टअप्स के मामले में बिहार अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे चल रहा है। विभिन्न सेक्टर, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, टेक्सटाइल, आईटी, आईटीईएस, लघु विनिर्माण, पर्यटन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से निवेश आ रहा है। बैठक के दौरान महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में बियाडा के एमडी, विभाग के सचिव, उद्योग निदेशक, तकनीकी निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

निवेश की स्थिति प्रस्तावित निवेश 1.05 लाख करोड़

प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा 38488

प्राप्त निवेश प्रस्ताव 4004

वित्तीय स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव~ 1078

प्रथम फेज की स्वीकृति 3291

कुल निवेश 29756

वित्तीय स्वीकृत प्रस्ताव में निवेश 11964

कुल अनुदान 2085 करोड़