Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsjob message will come on the same mobile on which you are making my video Tejashwi said in Champaran
जिस मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे, उसी पर नौकरी का मैसेज आएगा; चंपारण में बोले तेजस्वी

जिस मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे, उसी पर नौकरी का मैसेज आएगा; चंपारण में बोले तेजस्वी

संक्षेप: पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा दोहराते हुए कहा कि जिस मोबाइल से मेरा आप लोग वीडियो बना रहे हैं, इसी पर नौकरी का मैसेज आएगा। उन्होने कहा कि सरकार बनते ही बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा।

Wed, 5 Nov 2025 05:07 PMsandeep हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, रामनगर
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार के लिए तेजस्वी यादव का जोरदार दौरा जारी है। बुधवार को उन्होने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा दोहराया। उन्होने कहा कि जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो बना रहे हैं उसी पर नौकरी का मैसेज जाएगा। सरकार बनते ही बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होने राजद प्रत्याशी सुबोध पासवान के लिए वोट मांगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी- तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि रामनगर में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जनता 20 साल पुरानी सरकार की उखाड़ फेंकेगी। उन्होने कहा कि हमारी सरकार बनते ही माई-बहिन मान योजना लागू कर दी जाएगी। जिसके तहत महिलाओं को 2500 रूपये महीने दिए जाएंगे। वहीं आगामी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन पूरे एक साल का 30 हजार रूपया माताओं-बहनों के खाते में एक साथ भेजने का काम किया जाएगा। एक मौका दीजिएगा तो नौकरी पक्की मिलेगी। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

एक मौका दीजिए, हर समस्या का समाधान होगा- तेजस्वी

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी ने कहा कि जनता अगर हमें मुख्यमंत्री बनाएगी तो इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से बिहार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा हैं। जिससे निजात दिलाने का समय अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। दो दशक के एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। गरीब फटेहाल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस मौके पर विधान पार्षद सौरभ कुमार, पूर्व मंत्री राम प्रसाद यादव, कृष्णनंदन सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष विजय कुमार महतो, तनुज वर्मा, अशोक यादव, चुन्नू चौबे, बुलबुल सिंह, शेख गुड्डू समेत अन्य कई राजद व महागठबंधन के नेता इस मौके पर उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:परिहार को पूर्णिया बना देगी जनता; तेजस्वी को रितु ने दी पप्पू यादव जैसी चुनौती
ये भी पढ़ें:तेजस्वी ही वर्तमान और भविष्य.., राजद का हाथ थाम बोले बीजेपी विधायक ललन कुमार
ये भी पढ़ें:अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे; तेजस्वी पर बोले तेजप्रताप