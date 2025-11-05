जिस मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे, उसी पर नौकरी का मैसेज आएगा; चंपारण में बोले तेजस्वी

संक्षेप: पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा दोहराते हुए कहा कि जिस मोबाइल से मेरा आप लोग वीडियो बना रहे हैं, इसी पर नौकरी का मैसेज आएगा। उन्होने कहा कि सरकार बनते ही बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार के लिए तेजस्वी यादव का जोरदार दौरा जारी है। बुधवार को उन्होने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा दोहराया। उन्होने कहा कि जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो बना रहे हैं उसी पर नौकरी का मैसेज जाएगा। सरकार बनते ही बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होने राजद प्रत्याशी सुबोध पासवान के लिए वोट मांगे।

हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी- तेजस्वी तेजस्वी ने कहा कि रामनगर में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जनता 20 साल पुरानी सरकार की उखाड़ फेंकेगी। उन्होने कहा कि हमारी सरकार बनते ही माई-बहिन मान योजना लागू कर दी जाएगी। जिसके तहत महिलाओं को 2500 रूपये महीने दिए जाएंगे। वहीं आगामी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन पूरे एक साल का 30 हजार रूपया माताओं-बहनों के खाते में एक साथ भेजने का काम किया जाएगा। एक मौका दीजिएगा तो नौकरी पक्की मिलेगी। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

एक मौका दीजिए, हर समस्या का समाधान होगा- तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी ने कहा कि जनता अगर हमें मुख्यमंत्री बनाएगी तो इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से बिहार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा हैं। जिससे निजात दिलाने का समय अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। दो दशक के एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। गरीब फटेहाल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है।