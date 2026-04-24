जो डरा और बिक गया, वो भाजपा में गया; AAP सांसदों के पाला बदलने पर तेजस्वी यादव का तंज
राघव चड्ढा समेत AAP सांसदों के पाला बदलकर भाजपा में जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अभी दो ही तरह के लोग जा रहे हैं, एक वे जो डर गए और दूसरे वे जो बिक चुके हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी (AAP) सांसदों के पाला बदलने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो डरा और बिक गया और वो भाजपा में गया है। तेजस्वी ने कहा कि राजनीति में जो लोग अपनी विचारधारा पर टिके नहीं रह सकते, वे ही भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बता दें कि राघव चड्ढा समेत 3 राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की AAP को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। राघव ने दावा किया कि हरभजन सिंह समेत 4 और सांसद आप को छोड़ने वाले हैं।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में आप में टूट पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा में अब दो ही तरह के लोग जा रहे हैं। एक वे जो जांच एजेंसियों से डरे हुए हैं और दूसरे वो जो बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता संघर्ष करने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे आज भी भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं।
तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया जेल गए थे तब राघव चड्ढा लंदन में थे।
आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद टूटे
बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को बड़ी टूट हुई। पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद टूट गए। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर पार्टी जॉइन कर ली। राघव ने बताया कि हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता भी AAP छोड़ रहे हैं।
ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तीन ही राज्यसभा सांसद बचे हैं, जिनमें संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और बलबीर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के तीन सांसद हैं।
वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में भाजपा का कोई नेता नहीं है, इसलिए भाजपा ने AAP को तोड़ा है। पार्टी ने इसे गद्दारी करार दिया और कहा कि आगामी चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। बता दें कि भाजपा में जाने वाले 7 में से 6 राज्यसभा सांसद पंजाब से संसद के सदस्य हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।