तेजस्वी को JMM ने दी टेंशन, झारखंड चुनाव की याद दिला मांगा 243 का 5 परसेंट; 15 तारीख तक का अल्टीमेटम

JMM ने कहा है कि बिहार की कई सीटें ऐसी हैं, जहां हम अगर उन्हें मदद नहीं करेंगे या हमारे नेता और कार्यकर्ता कैम्पेन नहीं करेंगे तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। 2019 के चुनाव में झामुमो ने राजद को सात सीटें दी थीं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, रांची/पटनाSun, 12 Oct 2025 07:51 AM
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने महागठबंधन के नेताओं को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के महागठबंधन नेताओं को 15 तक सारी चीजों को सामान्य कर देना चाहिए। 15 अक्तूबर को झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक प्रस्तावित है। चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें मिलेंगी, उस पर वह लड़ेगी।

हालांकि झामुमो नेता ने यह भी कहा कि हमने झारखंड चुनाव में राजद को 5% सीटें दी थीं। ऐसे में झामुमो को भी 243 का 5% यानी 12 सीटें मिलनी चाहिए। मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर झामुमो नेता ने कहा कि स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी हाथ बांध कर खड़ा नहीं है।

बिहार की कई सीटें ऐसी हैं, जहां हम अगर उन्हें मदद नहीं करेंगे या हमारे नेता और कार्यकर्ता कैम्पेन नहीं करेंगे तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। 2019 के चुनाव में झामुमो ने राजद को सात सीटें दी थीं। राजद ने एक (चतरा) सीट जीती। झामुमो ने गठबंधन धर्म निभाते हुए राजद को मंत्रिमंडल में जगह दी। 2024 के चुनाव में भी झारखंड के 05 प्रतिशत सीटों में छह सीट राजद को दी। राजद को चार में जीत मिली। उसके एक विधायक वर्तमान में मंत्री हैं।

