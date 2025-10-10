jmm bihar election 12 seats demand hemant soren vip cpi maoist rjd alliance tension तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं! सोरेन ने बिहार में JMM के लिए मांगी 12 सीट, माले और वीआईपी भी अड़े, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsjmm bihar election 12 seats demand hemant soren vip cpi maoist rjd alliance tension

तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं! सोरेन ने बिहार में JMM के लिए मांगी 12 सीट, माले और वीआईपी भी अड़े

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव तेज हो गया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी JMM ने अब महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जबकि वीआईपी और माले भी अपनी संख्या बढ़ाने पर अड़े।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:17 PM
share Share
Follow Us on
तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं! सोरेन ने बिहार में JMM के लिए मांगी 12 सीट, माले और वीआईपी भी अड़े

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों का समीकरण जटिल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने बिहार के 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि सीटों का अंतिम फैसला JMM नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जेएमएम ने खासकर उन सीटों पर दावेदारी जताई है, जो झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं और आदिवासी बहुल हैं। जिन सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है उनमें तारापुर, कटोरिया, मनीहारी, झाझा, पिरपैंती, ठाकुरगंज, बांका, रुपौली, चाकाई, जमालपुर, बानमांखी और रामनगर जैसी सीटें शामिल हैं।

माले ने 30 सीटों पर अड़ा

वहीं सीपीआई (माले) ने आरजेडी द्वारा 19 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया। पार्टी ने नई 30 सीटों की सूची भेजी और कहा कि यह सूची बिना किसी समझौते के मानी जानी चाहिए। माले अब दरभंगा, मधुबनी, गया, नालंदा और चंपारण जैसे जिलों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पिछले चुनावों में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में भी उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 जीत हासिल की।

वीआईपी की 30 सीटों की मांग

महागठबंधन की एक अन्य सहयोगी, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुखिया मुकेश सहनी ने भी आरजेडी से कम से कम 30 सीटों की मांग की है। पार्टी का कहना है कि उनका जनाधार कई जिलों तक फैला है और उन्हें सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सहनी की अड़ियल स्थिति ने तेजस्वी यादव के लिए सीटों का समीकरण और कठिन बना दिया है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती, तो वीआईपी अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी के लिए चुनौती

महागठबंधन में अब सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। एक तरफ वाम दलों की बढ़ी हुई मांगें हैं, वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों की सख्त शर्तें भी हैं। कांग्रेस भी अपनी हिस्सेदारी पर चुप नहीं है। अब तेजस्वी को यह तय करना होगा कि वे किस हद तक समझौता कर सकते हैं ताकि महागठबंधन एकजुट रहे और एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ सके।

Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।