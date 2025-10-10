तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं! सोरेन ने बिहार में JMM के लिए मांगी 12 सीट, माले और वीआईपी भी अड़े

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव तेज हो गया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी JMM ने अब महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जबकि वीआईपी और माले भी अपनी संख्या बढ़ाने पर अड़े।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों का समीकरण जटिल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने बिहार के 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि सीटों का अंतिम फैसला JMM नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जेएमएम ने खासकर उन सीटों पर दावेदारी जताई है, जो झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं और आदिवासी बहुल हैं। जिन सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है उनमें तारापुर, कटोरिया, मनीहारी, झाझा, पिरपैंती, ठाकुरगंज, बांका, रुपौली, चाकाई, जमालपुर, बानमांखी और रामनगर जैसी सीटें शामिल हैं।

माले ने 30 सीटों पर अड़ा वहीं सीपीआई (माले) ने आरजेडी द्वारा 19 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया। पार्टी ने नई 30 सीटों की सूची भेजी और कहा कि यह सूची बिना किसी समझौते के मानी जानी चाहिए। माले अब दरभंगा, मधुबनी, गया, नालंदा और चंपारण जैसे जिलों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पिछले चुनावों में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में भी उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 जीत हासिल की।

वीआईपी की 30 सीटों की मांग महागठबंधन की एक अन्य सहयोगी, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुखिया मुकेश सहनी ने भी आरजेडी से कम से कम 30 सीटों की मांग की है। पार्टी का कहना है कि उनका जनाधार कई जिलों तक फैला है और उन्हें सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सहनी की अड़ियल स्थिति ने तेजस्वी यादव के लिए सीटों का समीकरण और कठिन बना दिया है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती, तो वीआईपी अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है।