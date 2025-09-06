महागठबंधन के साथ JMM और RLJP लड़ेंगी बिहार चुनाव! MGB की बैठक में बड़ा फैसला

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोकजन शक्ति पार्टी (रालोजपा) और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेगी। शनिवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर महागठबंधन की बैठक हुई। जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी समेत कई नेता शामिल हुए।

आपको बता दें कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस से मुलाकात की थी। उन्होने इस बात का जिक्र किया था, जल्द ही रालोजपा और जेएमएम को महागठबंधन में साथ लेने को लेकर सहयोगी दलों से विचार-विमर्श करेंगे। जिसके कुछ दिनों बाद आज इस बात पर फैसला लिया गया कि पारस की RLJP और सोरेन की JMM महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।

इससे पहले हाल में पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में झारखंड के सीएम और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। इन दौरान उन्होने नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन हुआ है। रालोजपा और जेएमएम के साथ आने के बाद महागठबंधन में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। ये भी देखने वाली बात होगी।