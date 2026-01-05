Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJJD chief Tej Pratap will host a dahi chuda bhoj on Makar Sankranti he also revealed who he will be inviting
मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज देंगे JJD चीफ तेज प्रताप; बताया किस-किस को निमंत्रण देंगे

मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज देंगे JJD चीफ तेज प्रताप; बताया किस-किस को निमंत्रण देंगे

संक्षेप:

लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव मंकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज देंगे। जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत सभी लोगों को आमंत्रण देंगे। 

Jan 05, 2026 07:53 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्राति पर वे अपनी पार्टी की ओर से दही-चूड़ा भोज आयोजित करेंगे। उन्होने कहा कि पार्टी की ओर से सभी लोगों को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया जाएगा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी कार्ड दिया जाएगा, दोनों उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजेस्वी यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान आलोचना की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेज प्रताप ने कहा कि अभद्र टिप्पणी करना इन लोगों की फितरत हो चुकी है। वे जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम तो यही मांग करते हैं कि उन पर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जन शक्ति जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है। इससे पहले लालू परिवार में तेज प्रताप की वापसी की चर्चा भी तेज हो गई थी, जब 1 जनवरी को अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके आवास पर पहुंच गए। तेज प्रताप ने अपने साथ बैठाकर मां से जन्मदिन का केक कटवाया। हालांकि इस दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव या परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं दिखा। जिसकी फोटो उन्होने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।

आपको बता दें तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जेजेडी बनाकर बिहार चुनाव लड़ा था। खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। लेकिन जीतने में असफल रहे थे, और तीसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी के साथ तेज प्रताप यादव के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि छोटे भाई तेजस्वी यादव ने महुआ सीट पर मुकेश रौशन के लिए प्रचार किया। बदले में तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें:लालू फैमिली में दूरियां घट रहीं? 7 माह बाद राबड़ी आवास में तेज प्रताप की एंट्री
ये भी पढ़ें:तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब... राबड़ी के जन्मदिन पर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट