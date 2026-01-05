मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज देंगे JJD चीफ तेज प्रताप; बताया किस-किस को निमंत्रण देंगे

संक्षेप: लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव मंकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज देंगे। जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत सभी लोगों को आमंत्रण देंगे।

राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्राति पर वे अपनी पार्टी की ओर से दही-चूड़ा भोज आयोजित करेंगे। उन्होने कहा कि पार्टी की ओर से सभी लोगों को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया जाएगा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी कार्ड दिया जाएगा, दोनों उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजेस्वी यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान आलोचना की।

तेज प्रताप ने कहा कि अभद्र टिप्पणी करना इन लोगों की फितरत हो चुकी है। वे जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम तो यही मांग करते हैं कि उन पर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जन शक्ति जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है। इससे पहले लालू परिवार में तेज प्रताप की वापसी की चर्चा भी तेज हो गई थी, जब 1 जनवरी को अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके आवास पर पहुंच गए। तेज प्रताप ने अपने साथ बैठाकर मां से जन्मदिन का केक कटवाया। हालांकि इस दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव या परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं दिखा। जिसकी फोटो उन्होने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।