जीवेश मिश्रा के पास 10 करोड़ की संपत्ति, संजय सरावगी पर 80 लाख का लोन; हलफनामा देखें

Sat, 18 Oct 2025 AM
बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 10 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति है। उनके हाथ में तीन हजार नगद, 66 लाख रुपये बैंक बैलेंस और तीन करोड़ से अधिक की जमीन और घर है। उनके पास 15 लाख का मोटर वाहन है। 10 लाख का सोना और एक लाख 37 हजार मूल्य की चांदी है। वहीं, मंत्री संजय सरावगी भी करोड़पति हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में एक करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात बताई है।

जाले से चुनाव लड़ रहे मंत्री जीवेश मिश्रा के शपथ पत्र के अनुसार उनकी पत्नी के पास तीन लाख रुपये नगद व बैंक में बचत खाते में दो करोड़ लाख 20 लाख रुपया है। 38 लाख का मोटर वाहन, 11 लाख का सोना और ढाई लाख रुपये की चांदी है। एक करोड़ एक लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य की जमीन, तीन करोड़ रुपये बाजार मुख्य का मकान और फ्लैट है। जीवेश कुमार पर 13 लाख और उनकी पत्नी पर 69 लाख रुपये का बैंक ऋण है।

दोनों के नाम पर दरभंगा के सैफुल्लागंज, स्टेशन रोड, गंगवाड़ा वार्ड 14, शमशेरगंज, वासुदेवपुर व सोनहान सहित अन्य जगहों पर छह करोड़ से अधिक की जमीन है। उन पर एक करोड़ के करीब होम लोन सहित अन्य ऋण है। संजय सरावगी पर तीन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 में दिए हलफनामे के मुताबिक संजय सरावगी की संपत्ति 72 लाख 51 हजार दो सौ 22 रुपये थी और उन पर आठ लाख 64 हजार छह सौ 91 रुपए की लैबिलिटी थी। वर्ष 2025 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 10 करोड़ नौ लाख रुपये है और उन पर 76 लाख रुपये की लैबिललिटी है।

संजय सरावगी के पास 10 करोड़ की संपत्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। उनके हाथ में .59 लाख नगद, 28.62 लाख रुपये बैंक बैलेंस, शेयर में 6.30 लाख, पोस्ट ऑफिस में 60.65 लाख, अन्य श्रोतों से आठ लाख, मोटर वाहन 42.78 लाख, सोना 250 ग्राम (26.9 लाख), चांदी .38 लाख, आर्म्स .40 लाख और 1.05 लाख का कंप्यूटर है। उनकी पत्नी के पास 0.24 लाख नगद, बैंक में बचत खाते में 0.39 लाख, फिक्स्ड डिपॉजिट 3.52 लाख, शेयर में निवेश 72.11 लाख, पोस्ट ऑफिस में 11.94 लाख, अन्य स्रोतों से 29.66 लाख, सोना 410 ग्राम (43.75 लाख), चांदी 1.5 किलो (2.3 लाख) है।

मदन सहनी भी करोड़पति

उधर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। उनके हलफनामे के मुताबिक उनके पास तीन करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। उनके हाथ में 80 हजार एक सौ 15 रुपये नगद, नौ लाख रुपये बैंक बैलेंस व शेयर में 10 लाख रुपए हैं। मोटर वाहन 40 लाख व तीन लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य का सोना है। उनकी पत्नी रूपम सिन्हा के पास 75 हजार रुपये नगद, बैंक में बचत खाते में एक लाख 22 हजार, 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, तीन लाख रुपए बाजार मूल्य का सोना और 16 हजार रुपये की चांदी है।

मंत्री मदन सहनी के पास भूमि और वाणिज्यिक भूमि दो करोड़ रुपए बाजार मूल्य का है। उन पर बैंक ऋण करीब 80 लाख रुपये है। उन पर घनश्यामपुर में एक मामला दर्ज है। वर्ष 2020 के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 84 लाख 17 हजार दो सौ छह रुपये और उनकी पत्नी के पास 17 लाख 63 हजार बाजार मूल्य की चल-अचल संपति थी। उन पर बैंक का तीन लाख रुपये ऋण था।

ललित यादव के पास 17 करोड़ से अधिक की संपत्ति

सूबे के पूर्व मंत्री और दरभंगा ग्रामीण के विधायक सह इसी विधानसभा सीट से इस बार के राजद प्रत्याशी ललित यादव भी करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। उनकी ओर से नामांकन प्रक्रिया में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास पास 17 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति है। उनके हाथ में दो लाख 18 हजार नगद, छह लाख रुपये बैंक बैलेंस और पांच करोड़ से अधिक मूल्य की जमीन और घर है। 30 लाख रुपये मूल्य की गाड़ी और पांच लाख रुपये बाजार मूल्य का सोना है। उनकी पत्नी शिव कुमारी के पास करीब दो लाख रुपये नगद हैं। उनके पास 54 लाख रुपये बाजार मूल्य का सोना-चांदी है। साथ ही उनके नाम से 12 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की जमीन और मकान हैं। ललित यादव पर चार करोड़ का बैंक ऋण है।

फराज के पास 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति

केवटी के पूर्व विधायक और राजद के केवटी के इस बार के प्रत्याशी डॉ. फराज फातमी भी करोड़पति हैं। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 10 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति है। उनके हाथ में 50 हजार नगद, 16 लाख रुपये बैंक बैलेंस और पांच करोड़ से अधिक की जमीन और घर है। 15 लाख रुपये के करीब का जीमन बीमा है। उनकी पत्नी फातिमा रशीद शेख के पास 50 हजार रुपये नगद व बैंक में बचत खाते में एक करोड़ लाख 52 लाख रुपए हैं। एक करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य का हीरा और सोना है। साथ ही उनके नाम से दो करोड़ 82 लाख रुपए बाजार मूल्य की जमीन और मकान है। डॉ. फराज पर छह लाख 32 हजार रुपये का बैंक ऋण है।