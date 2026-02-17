जितेंद्र नाथ, राहुल कुमार समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल; कुशवाहा की RLM से दिया था इस्तीफा
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र नाथ, राहुल कुमार समेत दर्जनों नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) छोड़ने वाले कई नेता मंगलवार को कांग्रेस में चले गए। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मौजूदगी में आरएलएम के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और पूर्व प्रवक्ता राहुल कुमार समेत अन्य नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इन सभी नेताओं ने कुशवाहा पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आरएलएम से इस्तीफा दे दिया था।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जितेंद्र नाथ पटेल और राहुल कुमार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और उनके साथ सभी नेता, कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा इनके के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और 24 घंटे उन्होंने उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया।
प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि आरएलएम से आए सभी नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस की विचारधारा पर जमीन पर ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जितेंद्र नाथ के लंबे सांगठनिक अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा।
वहीं, जितेंद्र नाथ पटेल ने अल्लावरू और राजेश राम का धन्यवाद किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पार्टी के लिए हर वक्त मौजूद रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं, राहुल कुमार ने कहा कि कांग्रेस जिस रूप में उनसे काम करवाएगी, उसके लिए वह मौजूद रहेंगे।
इन नेताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता-
- जितेंद्र नाथ पटेल- पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रालोमो
- राहुल कुमार- पूर्व प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, रालोमो
- पप्पू राज मंडल- रालोमो के पूर्व शेखपुरा जिलाध्यक्ष
- महेंद्र कुशवाहा- पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, रालोमो
- राजेश रंजन सिंह उर्फ गुरु मुखिया- पूर्व प्रदेश महासचिव, रालोमो
- बिपिन कुमार चौरसिया- पूर्व प्रदेश महासचिव, रालोमो
- प्रमोद यादव- पूर्व प्रदेश महासचिव, रालोमो
- गोरेलाल कुशवाहा- पूर्व प्रदेश सचिव, रालोमो
- राजाराम प्रसाद महतो- पूर्व प्रदेश महासचिव अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ, रालोमो
- रामप्रसाद दास, पूर्व प्रदेश महासचिव दलित प्रकोष्ठ, रालोमो
- सुरेंद्र दास- पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ, रालोमो
- सुभाष सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रालोमो
- रामलगन महतो, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ, रालोमो
- दानी प्रसाद, पूर्व जिला प्रवक्ता, शेखपुरा, रालोमो
- अफसर खान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, शेखपुरा, रालोमो
- राजीव पटेल- पूर्व जिला कोषाध्यक्ष, शेखपुरा, रालोमो
- प्रेम कुमार गुप्ता- पूर्व नगर अध्यक्ष, शेखपुरा, रालोमो
- अमीर कुमार मंडल- पूर्व प्रखंड अध्यक्ष - घाट कुसुंभा, रालोमो
- सत्येंद्र नारायण सिंह- पूर्व प्रखंड अध्यक्ष - शेखोपुरसराय, रालोमो
- विद्यासागर चंद्रवंशी- पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, बरबीघा, रालोमो
- रामाश्रय महतो- पूर्व मुखिया
- आजाद प्रसाद- पूर्व जिला महासचिव, जेडीयू, शेखपुरा
- पिंटू कुमार- छात्र नेता, पटना विश्वविद्यालय
- रवि मांझी- पूर्व जिलाध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ, शेखपुरा, रालोमो
- गोरेलाल यादव- पूर्व जिला उपाध्यक्ष, रालोमो शेखपुरा
- गोल्डन खान- पूर्व जिला महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, रालोमो
- कपिल पासवान- पूर्व जिला उपाध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ, शेखपुरा
- बबन चौरसिया- पूर्व जिला उपाध्यक्ष, शेखपुरा, रालोमो
- उपेंद्र यादव- पूर्व जिला उपाध्यक्ष, रालोमो, शेखपुरा
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें