सीटिंग सीटें नहीं छोड़ेंगे जीतनराम मांझी; बीजेपी को 15 सीटों की लिस्ट सौंपी, नड्डा से मिले

एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद के बीच शनिवार को हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो 2020 के चुनाव में जीती हुईं सीटें नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, और अपने कोटे की 15 सीटों की लिस्ट भी सौंपी।

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 11 Oct 2025 10:57 PM
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जीती हुई सीटों से पीछे नहीं हटने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही शनिवार को उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अपने कोटे की संभावित 15 सीटों की सूची भी सौंप दी। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन उनके साथ रहे। जीतन राम मांझी शनिवार की सुबह असम के सरकारी दौरे से दिल्ली लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हवाला देते हुए एनडीए में सीटों का बंटवारा पूरा होने की जानकारी दी।

इस पर मांझी ने कहा कि अगर बोल रहे हैं तो हो ही गया होगा? मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। सीधे बैठक में ही जा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम अनुशासित लोग हैं, जो सीटें मिलेगी, उस पर काम करेंगे। हम संरक्षक एयरपोर्ट से सीधे भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े सहित बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मांझी और संतोष सुमन ने अपने कोटे की सीटों का ब्योरा रखा। यह मुलाकात करीब डेढ़ घंटे चली। इसके बाद जीतन राम मांझी बैठक से निकल गये। बाहर निकल कर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। देर शाम वे दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिखे।