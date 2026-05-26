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अपराधी बिहार छोड़ दें, नहीं तो मारे जाएंगे; सम्राट का नाम लेकर जीतनराम मांझी बोले- RJD वाले सुधर जाएं

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी की सरकार अपराधियों से सख्ती से निपट रही है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो मारे जाएंगे। उन्होंने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने का भी आरोप लगाया और कहा कि राजद वाले सुधर जाएं।

अपराधी बिहार छोड़ दें, नहीं तो मारे जाएंगे; सम्राट का नाम लेकर जीतनराम मांझी बोले- RJD वाले सुधर जाएं

केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर अपराधियों को चेतावनी देते हुए बिहार छोड़ने को कहा है। मांझी ने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो वे मारे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लोगों का हाथ रहता है।

मांझी का यह बयान ऐसे समय आया है कि जब बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने के बाद पुलिस की अपराधियों के साथ आए दिन मुठभेड़ हो रही हैं। जीतनराम मांझी ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार अपराधियों के साथ सख्ती से निपट रही है।

उन्होंने कहा, "एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्पष्ट हो जाता है कि जमीन कब्जा, हत्या, एससी-एसटी से अत्याचार से जुड़े ज्यादातर अपराध आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आरजेडी वाले सुधर जाएं। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। इसके बाद मांझी ने कहा कि अपराधी नहीं सुधरेंगे तो मारे जाएंगे।

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बिहार में एनकाउंटर पर सियासत

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीते 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद से लगातार पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हो रहे हैं। बीते एक-डेढ़ महीने में हुई मुठभेड़ में दो अपराधी ढेर हो चुके हैं और एक दर्जन से ज्यादा अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। इस पर अब सियासत भी चरम पर है।

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पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। एक विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके कॉमन सेंस पर ही सवाल उठा दिए। सीएम ने साफ किया कि पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।

हाल ही में बिहार पुलिस ने भी आरजेडी के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। एडीजी कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार ने कहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा, तो पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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