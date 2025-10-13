मांझी, कुशवाहा ने NDA की लिस्ट अटकाई; कैंडिडेट की सूची का ऐलान टला, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित

Bihar NDA Seat Candidate List: बिहार एनडीए में बंटवारे के बाद सीट और कैंडिडेट की लिस्ट को जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने अटका दिया है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन वो टल गई है। जेडीयू ने ट्वीट भी डिलीट कर दिया है।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा टलवा दी है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना थी, लेकिन वह स्थगित हो गई। इस बात की जानकारी देने वाला जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का ट्वीट भी डिलीट हो गया है। एनडीए नेताओं ने रविवार की शाम सीट बंटवारे को आपसी सहमति से करने का दावा किया था। मांझी को छोड़कर बाकी सारे नेताओं ने एक ही तरह का ट्वीट भी किया था। बाद में मांझी ने कहा कि जो मिला वो संतुष्ट हैं, लेकिन कम सीट मिलने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पडे़गा। बाद में कुशवाहा भी शेरो-शायरी करने लगे। धर्मेंद्र प्रधान संकट को सुलझा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कल ऐलान होगा और 15 से 18 अक्टूबर तक एनडीए के सारे कैंडिडेट नामांकन कर देंगे।